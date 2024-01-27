أحمد الشهاوي: «ديوان الشعر المصري» تجربة مهمة وكاشفة

القاهرة (الاتحاد)

أُعلن أمس الأول، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، إطلاق الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة جديدة بعنوان «ديوان الشعر المصري»، يرأس تحريرها الشاعر والروائي أحمد الشهاوي.

جاء ذلك، خلال ندوة بالقاعة الرئيسة في المعرض، شارك فيها الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور محمد عمر، أستاذ النقد والأدب في جامعة العريش، والشاعر الدكتور منير فوزي.

وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد»، قال الشهاوي: «هذا المشروع يمنح الشعر المصري في عصوره الإسلامية الأولى الظهور لجمهور القراء، خصوصاً في عصور: الإخشيدي والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني وحتى خمسينيات القرن الماضي. وهو الشعر الذي ترك، وأهمل ونسي، ولم يدرَّس في المدارس والجامعات، كما حدث مع الشعر الجاهلي، والأموي، والعباسي، والأندلسي».

وأضاف: «إن مشروع سلسلة ديوان الشعر المصري تجربة مهمة ستجعل هذا الشعر متاحاً كاشفةً جدته وجمالياته، وخصوصية الروح المصرية التي امتاز بها».

ويقوم المشروع، حسب ما أعلنه الشهاوي عند توليه مهمة الإشراف على المشروع، بإصدار مئة كتاب من المختارات الشِّعرية وأكثر، بدءاً من يناير 2024، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشُّعراء والأكاديميين المصريين والعرب سيقومون بتقديم هذه الكتب التي ستغطي مساحة ألف سنة من الشِّعر المِصري، وحتى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين.