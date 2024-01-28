«ثُقب المفتاح لا يَرى».. احتفاء بإبداعات 20 شاعرة أميركية

القاهرة (الاتحاد)

صدر مؤخراً عن دار مؤسسة بيت الحكمة للثقافة بالقاهرة، وضمن سلسلة «بيت الحكمة بالعربي»، مختارات شعرية لعشرين شاعرة أميركية، بعنوان «ثقب المفتاح لا يرى» ترجمة د. سارة حامد حواس، عضو هيئة تدريس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب بجامعة المنصورة، ويضم الكتاب بين دفتيه قصائد لشاعرات أميركيات حاصلات على جائزتي نوبل وبوليتزر العالميتين، وهو من تحرير وتقديم الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي.

وتقول الدكتورة سارة حواس في مقدمة كتابها: «لا أدري من أين أبدأ كتابة مقدمة الكتاب، ولا أدري هل هو مجرد كتابٍ أم رحلة أم مسيرة قطعتُها بحبٍّ وشغفٍ كبيرين؟ تساؤلاتٌ كثيرةٌ أبدأ بها مقدمتي لشعوري بمشاعر مختلفة ومتناقضة في آن، شعور بالغبطة والفرح وتحقيق حلمٍ في مجالٍ كنتُ أظنُّ أنه بعيدٌ عني روحيّاً ونفسيّاً أولاً، ثم تخصصيّاً ثانياً، وشعور بالخوف لإحساسي بأنني في مرحلةٍ جديدةٍ من حياتي، مليئة بالتحديات وإثبات الذات، سأسافر من خلالها إلى عوالمَ مختلفةٍ، سأكتشفُ فيها نفسي من جديد، نفسي التي تعرَّفت إليها من خلال دخولي إلى عوالم عشرين شاعرة أميركية من جغرافياتٍ متنوعة، لهن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، كما أنَّ لهن سيَّراً ذاتيةً ملأى بالنجاحات وكثير من الإخفاقات والتحديات، قصص ملهِمة، قصائد شعريةٍ عشتُ داخلها أياماً ولياليَ وشهوراً ما بين قراءةٍ وترجمةٍ، والترجمة هنا لا أقصدُ بها ترجمة المفردات أو الجمل الشعرية فقط، بل ترجمة روح الشاعرة وشعورها الذي دفعها إلى كتابة القصيدة، ترجمة الرسائل المتوارية بين الكلمات والسطور الشعرية، الموزونة تارةً والحُرة تارةً أخرى، كنتُ أتنقَّل بين الكلمات، أبحثُ عن الشُّعور والمغزى والرسائل التي لم تُكتب، فالترجمة إحساسٌ وذوقٌ وحدْسٌ وفن، خصُوصاً ترجمة الشِّعر، لأنه يحتاج إلى قدراتٍ خاصة، ولا أقصد هنا القدرات العقلية والعلمية والفكرية، بل القدرات الروحية التي تستطيعُ أن تستشفَّ وتشعر وتحدسَ ما وراء الكلمات من معنى ومغزى وشعور».

وتضيف في مقدمتها: «تناولتُ في كتابي أو «رحلتي» عشرين شاعرة أميركية (تسع عشرة شاعرة نلن جائزة البوليتزر وشاعرة واحدة نالت جائزة نوبل في الآداب)، من أصول مختلفة».

وتشير د. سحر حواس إلى الاختلافات التي رصدتها: «نجد اختلافاتٍ عديدةً بين كل الشاعرات اللاتي ينتمين إلى جغرافياتٍ مختلفة وأصول متعددة، حتى وإن توحدن في أميركيتهن ولكن الخلفية الثقافية والاجتماعية الأولى لها البصمة السائدة في قصائد الشاعرات الأميركيات».