«هاكاثون الابتكار» في مكتبات دبي العامة

دبي (الاتحاد)

ورش عمل غنية بالمعرفة وتجارب ثقافية متنوعة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة، عبر أندية «الكتاب» و«الفن التشكيلي» و«الشطرنج» و«اللغات» و«الرسم»، وتندرج هذه الأندية تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تمكين أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم الإبداعية وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، ورفع مستوى وعيهم وتشجيعهم على تبني مفاهيم جودة الحياة، حيث تمنحهم تشكيلة الورش التفاعلية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية فرصة التعرف على أهمية الفضاء وممارسة الابتكار عبر «هاكاثون الابتكار»، إلى جانب اكتشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما ومناقشة الكتب القيمة.

وستطل «مدارس الحياة» خلال فبراير المقبل تحت عنوان «الابتكار والفضاء»، حيث تقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم لزوارها سلسلة من الجلسات الملهمة. وتستضيف «الصفا للفنون والتصميم» خلال الفترة من 13 وحتى 15 فبراير 2024، فعاليات «هاكاثون الابتكار» الذي يقام تحت إشراف مجموعة من خبراء شركة «برين باد» (BrainPad)، وفيه سيتعلم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، أساسيات تطوير «ألعاب الآركيد» (ألعاب الصالات) وبرمجتها وتفاصيلها التقنية.

وبالتزامن مع النسخة الـ 12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تقام خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 3 مارس 2024، تقدم «مدارس الحياة» في حي الشندغة التاريخي، ورشة «حكايات لذيذة» وتشرف عليها لمياء توفيق، وخلالها سيتمكن الأطفال من استكشاف عالم الحكايات المستوحاة من أصناف الطعام المختلفة، فيما ستقدم مريم الفارسي ضمن نادي «اللغات» ورشة «الرمسة الإماراتية.. كيفية بناء الجملة في اللهجة الإماراتية (الطهي كنموذج)».