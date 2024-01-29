«معرض الكتاب» ينطلق في «إكسبو خورفكان»

الشارقة (وام)

تنطلق اليوم في مدينة خورفكان فعاليات «معرض الكتاب 2024» الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، وسط مشاركة العديد من دور النشر من مختلف إمارات الدولة، ونخبة من المبدعين والكتّاب والمثقفين.

ويقدم المعرض تجربة ثقافية وفنية وأدبية مميزة تلبي تطلعات واهتمامات الزوار بما يتضمنه من عرض لأحدث إصدارات دور النشر المحلية في شتى مجالات المعرفة والعلوم والأدب والفن بمختلف اللغات، فيما تقدم عدد من الجهات التعليمية عرضاً لأحدث إصداراتها وخدماتها التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات بشكل خاص.

وقال خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان «إن تنظيم معرض الكتاب يأتي في إطار التزامنا بالعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تسهم في تعزيز مسيرة النهضة العلمية والثقافية والمعرفية التي تشهدها الإمارة».

وأكد المنصوري أهمية المعرض في إتاحة الفرصة لدور النشر والكتاب لفتح نوافذ للتواصل والحوار فيما بينهم، وإطلاع القراء على جديد المشهد الثقافي المحلي وإصداراته. ويشهد المعرض الذي يستقبل زواره من 9.30 صباحاً حتى 9 مساءً مشاركة الناشرين المتخصصين في الروايات والكتب الأكاديميّة وكتب الأطفال وكتب العلوم والفنون وغيرها العديد.