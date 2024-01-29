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التعليم والمعرفة

«مركز بن حم الثقافي» يحتفي بالتراث الوطني

مسلم بن حم والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
30 يناير 2024 00:59

العين (الاتحاد)

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برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، نظم المركز محاضرة تعنى بالتراث الإماراتي بعنوان «التراث بين الأصالة والمعاصرة» قدمتها فاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وذلك ضمن احتفاء مركز سالم بن حم الثقافي بالموروث الإماراتي خلال شهر يناير، كما حضر الفعالية الشيخ عبدالله بن مسلم بن حم.
وأشارت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث إلى مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «من ليس له ماضٍ.. ليس له حاضر»، وتحدثت عن منهج الوالد المؤسس وحرصه على صون وتثمين التراث وترسيخ مفاهيمه وأعرافه وتكريسه في نفوس أبناء الإمارات من كل الأعمار، ليكون مرشداً لهم طوال حياتهم وينقلونه بدورهم إلى الأجيال القادمة.
ومن ثم تحدثت المحاضرة عن أصالة التراث الإماراتي بما يمثله من مصدر إلهام حيوي لأبناء المجتمع.
وفي الختام كرم الشيخ مسلم بن حم العامري المحاضرة فاطمة المنصوري على مشاركتها المثمرة في فعاليات اللقاء التراثي، وشمل التكريم جميع من ساهم في نجاح فعاليات مبادرة «تراثي هويتي» التي أطلقها المركز طوال شهر يناير احتفاء بالموروث الإماراتي العريق.

مسلم بن حم
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التراث
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