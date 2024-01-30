«الشارقة للتراث» يمد جسور التواصل الثقافي في «القاهرة للكتاب»

الشارقة (وام) يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقدة خلال الفترة من 22 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بوفد برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد.وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية المعهد الرامية إلى مد جسور التواصل الثقافي عبر الكتاب والنشر، وتعريف جمهور القراء على ما يزخر به تراث دولة الإمارات من تنوع وغنى وثراء، وجهوده الرائدة في مجال صناعة الكتاب والنشر، والتي أثمرت على مدى الأعوام الماضية إصدار ما ينوف على 700 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي.

وتتضمن مشاركة المعهد حزمة من اللقاءات العلمية والثقافية مع عدد من المؤسسات المصرية لتعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية والثقافية، وفي صناعة الكتاب والنشر، بالإضافة إلى برامج ثقافية وإطلاقات وتواقيع كتب داخل المعرض وخارجه.

رؤية ثقافية

قال الدكتور عبدالعزيز المسلّم «تأتي هذه المشاركة اتساقاً من الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السامية والرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب، من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية في التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي من الموضوعات المهمة، التي يطرحها المعهد بين يدي القارئ الكريم، حتى ينهل من معينها الزاخر».

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب وما يتمتع به من سمعة وصيت، وما حققه من تراكم كمي ونوعي عبر مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن، يمثل أكبر محفز للمشاركة في فعالياته للتعرّف على التجارب العربية الرائدة في مجال النشر والنشر المتخصص من خلال المؤسسات ودور النشر المشاركة في هذه الدورة.

وأكد أن المعهد يحرص دائماً على المشاركة الفاعلة والمتميزة في مختلف دورات المعرض، لعرض ما ينشره من معاجم وموسوعات وكتب ومنشورات تثري حقل الدراسات التاريخية والتراثية والثقافية، وهي موضوعات من الأهمية بمكان، لافتاً إلى أن هذه الدورة ستفتح المجال لتعزيز التعاون والتواصل والشراكة المثمرة مع مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال.