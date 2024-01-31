«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» تحصل على شهادة «أفضل بيئة عمل» الدولية

الشارقة (الاتحاد)

تكريماً لجهودها وإنجازاتها المتميزة في تطوير بيئة العمل، حصلت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على شهادة «أفضل بيئة عمل» الدولية، التي احتفت بالجهود المتواصلة للمنطقة الحرة في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة ورفاهية الموظفين.

وتُمنح شهادة «أفضل بيئة عمل» من قبل منظمة Great Place To Work، وهي منظمة عالمية لثقافة بيئة العمل، تأسست قبل أكثر من 30 عاماً، حيث أجرت المنظمة استبيانات أظهرت نتائج متميزة حققتها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» تشمل ارتفاع مستوى ثقة ورضا الموظفين، وتعزيز البيئة الداعمة ونشر ثقافة التعاون.

وأظهرت الاستبيانات حصول «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على نسبة 94% على مستوى الترحيب بالموظفين، و90% لسلوك الموظفين في المناصب القيادية، و86% للابتكار، و87% في التواصل، مما يجسد ثقافة عمل راسخة، بالإضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بنسبة 72%، و76% للنزاهة، و79% للعدالة، و83% للتعاون.

وبينت النتائج أن نسبة شعور الموظفين بالأمان في مكان العمل وصلت إلى 99%، ومثلها في الترحيب بهم عند الانضمام إلى فريق العمل، كما أظهرت أن 96% من الموظفين أكدوا تلقي معاملة عادلة والحصول على فرص متكافئة، ومثلها في سهولة التواصل مع الإدارة، بالإضافة إلى إعراب 95% من الموظفين عن فخرهم بإنجازات زملائهم، إذ تؤكد هذه النتائج التزام «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة النشر» بتعزيز بيئة العمل.

خدمة عالية المستوى

ويعد منهج منظمة «The Great Place to Work» نموذجاً عالمياً يستند إلى البيانات لقياس تجربة الموظفين، ويُعرّف مكان العمل الاستثنائي بأنه المكان الذي يثق فيه الموظفون بقادتهم، ويفتخرون بعملهم، ويشعرون بالسعادة والرضا عن العلاقة مع زملائهم، بما ينعكس إيجابياً على تجربة المتعاملين، وهذا ما ظهر جلياً في نتائج «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة النشر» من خلال نتائج الاستبيانات والخدمات التي تقدمها للعملاء.

وتعد «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مقراً لـ 9681 شركة من أكثر من 40 دولة، منها أكثر من 1500 ناشر ومستثمر، وتوفر «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مرافق متطورة لإعداد وتوزيع محتوى تعليمي وثقافي عالي الجودة، وتتوافق جهودها مع منهجية الشمول والتكامل، بما يضمن تقديم تجربة إيجابية لكل موظف.

ويعكس حصول «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على شهادة «أفضل بيئة عمل» الدولية، الجهود المستمرة لتعزيز بيئة العمل وتقدير الموظفين، بالإضافة إلى تلبية أعلى المعايير العالمية وتقديم نموذج للمؤسسات الطامحة التي تسعى إلى تحقيق التميز في ثقافة مكان العمل ورضا الموظفين.