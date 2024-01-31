قصائد عن الذات والمدن والعتاب في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية أول أمس الثلاثاء، شارك فيها الشعراء: أحمد محمد عبيد، ود. مرام النسر، وعبدالرحمن الفاتح، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، وقدمها الإعلامي محمود شردي، الذي قال: أتوجه في البداية بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى راعي الثقافة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشكر موصول إلى دائرة الثقافة بالشارقة والقائمين عليها.

وقد طافت قصائد الشعراء في اتجاهات مختلفة مصورة العواطف الإنسانية النبيلة في أرقى أشكالها، والتحمت بقضايا الذات وهموم الإنسان، وتحدثت مع المدن والقرى بمشاعر متقدة تفاعل معها الجمهور ومع الخيالات التي حلقت في أرجاء بيت الشعر.

وافتتح القراءات الشاعر أحمد محمد عبيد، بقصيدة حملت عنوان «غياب» وتضمنت أصداء جمالية غزيرة الإيقاع، ذات طابع فلسفي في تطويع فكرة الغياب بأسلوب متجدد حافل بالمعاني البلاغية، والصور المتلاحقة الموظفة بعناية وإتقان، ثم قرأ نصاً آخر بعنوان «حديث» تتشبع مفرداته بالعاطفة الجياشة، ونسيجه اللغوي المحلق، وتركيزه اللافت على قضايا محببة لدى الجمهور.

واستهلت الشاعرة د. مرام النسر حضورها بقراءة عدد من نصوصها الشعرية، ومنها قصيدة «من وحي الماء» ذات الإيقاع الشجي الفائض بالعواطف الرقيقة ذات الطابع الإنساني المرهف.

واختتم الشاعر عبدالرحمن الفاتح الأمسية بقراءة مجموعة من نصوصه الشعرية وقرأ قصيدة «وأنا كما قال الغزال». وقرأ قصيدة أخرى حملت عنوان «تلعثم عند المقام». وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.