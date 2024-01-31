«أبوظبي للغة العربية» يناقش «الدليل العمراني لدولة الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم «نادي كلمة للقراءة» في مركز أبوظبي للغة العربية جلسة نقاشية حول كتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة» في قصر الإمارات، بمشاركة مجموعة من المثقفين والمترجمين وأعضاء النادي. ويُناقش الكتاب بشكل رئيسي التنوّع الكبير في إمكانات تصميم المباني في دولة الإمارات، وخاصة المباني الشهيرة المحطِّمة للأرقام القياسية في إمارتي دبي وأبوظبي، والصروح المعمارية الأخرى ذات الطابع التقليدي الجديد في إمارة الشارقة.

كما يتناول الكتاب مميّزات الجيل الجديد من المنشآت الفاخرة والعصرية في الإمارات الأخرى التي تركّز على الاستدامة والمحافظة على تقاليد البناء المتنوّعة. ويتضمّن هذا الدليل المعماري أكثر من 200 مبنى ومشروع في دولة الإمارات الحافلة بالرموز المعمارية، لاسيما برج خليفة. ويُقدّم الدليل تفاصيل المنشآت ذات التقنية العالية المذهلة في دولة الإمارات، إلى جانب المشاريع ذات الطابع العربي والإسلامي. ويحتوي على مقابلات، ومقالات ثريّة بالمعلومات عن ثقافة الدولة وتاريخها.



عين متبصّرة

اشترك في تأليف الدليل هندرِك بوليه وجان ديموغ، فتناولا الهندسة المعمارية في دولة الإمارات. ولذا يقدم هذا الكتاب صورة ثريّة عن دولة الإمارات التي لا تتوقّف فيها رحلة التطوّر والتميّز بجميع المجالات. ونقله إلى اللغة العربية موسى الحالول وراجعه عمر الأيوبي.

ويحمل هندرِك بوليه درجة علمية في الهندسة المعمارية، وقد درس في الجامعة التقنية في برلين وفي جامعة براندِبيرغ للتكنولوجيا، كوتبوس. وهو مهندس مشاريع معمارية وباحث حضري ومؤلّف مجموعة واسعة من المنشورات المتخصّصة. وقد صدر كتابه «الدليل المعماري لإسطنبول» عن دار نشر «دوم». أمّا جان ديموغ، فهو مراسل ومحرّر علاقات عامة وكاتب سيناريو لشركات نشر وطنية وعالمية ومؤسّسات ومشاريع في ألمانيا وأفغانستان والفلبين. ويُدير مع هندرِك بوليه، مجلة «ذا لينك، برلين» الإلكترونية المتخصصة في الهندسة المعمارية. والمترجم الدكتور موسى الحالول أكاديمي ومترجم سوري من محافظة الرَّقّة. درس الأدب الإنجليزي في جامعة حلب، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة بنسلڤانيا الأميركية.