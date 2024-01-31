محمد الشرقي يلتقي فريق مسرحية «العالم الآخر»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الجمعيات والمؤسسات الثقافية في النهوض بقطاع الفنون والثقافة ودعم متطلبات تطويره، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تعزيز الحركة المسرحية والتجديد فيها، ومواكبة تطورات المشهد الثقافي في الدولة والارتقاء به نحو أفضل المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مسرحية «العالم الآخر» العمل الفائز في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بـ4 جوائز، برئاسة عبدالله الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وهنّأ سموه الجمعية لتحقيقهم الفوز بمسرحية «العالم الآخر»، مُشيداً بجهود الجمعية في تطوير الحركة المسرحية في الدولة، ومشاركاتها الفاعلة عبر الأعمال المسرحية في المحافل والمهرجانات الثقافية داخل الدولة وخارجها. ووجّه سموه، بأهمية التجديد في محتوى الأعمال المسرحية، والابتكار الدائم في طرح الأفكار والقضايا المجتمعية وأساليب عرضها، مؤكّداً دور المسرح في رفع وعي أفراد المجتمع تجاه المفاهيم الاجتماعية والقيم الإنسانية، وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب العالم.

وحصلت المسرحية على أربع جوائز في أفضل إخراج مسرحي، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة، وأفضل ماكياج مسرحي. وتقدم أعضاء الفريق بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ومتابعة ودعم سموّه الدائم لعمل المؤسسات الاجتماعية والثقافية ونتائج عملها.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.