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«طيران الإمارات للآداب 2024» يسلط الضوء على المواهب المحلية

«طيران الإمارات للآداب 2024» يسلط الضوء على المواهب المحلية
1 فبراير 2024 01:04

دبي (وام)

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انطلقت مساء اليوم الدورة السادسة عشرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب 2024 في فندق إنتركونتيننتال فيستفال ستي دبي، الذي يحتضن نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم. واستهل المهرجان فعالياته بتنظيم مؤتمر صحفي تم فيه الإعلان عن إصدار مؤسسة الإمارات للآداب ممثلة في دار «ELF» للنشر.. مجموعة من الكتب تنوعت بين الإصدارات الجديدة والترجمات، سلطت الضوء على المواهب الإماراتية والمحلية وتعريف العالم بقصص المنطقة. 
وأعلنت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، خلال المؤتمر الصحفي عن مشاركة 160 كاتباً في المهرجان الذي يسلط الضوء على الأدب الإماراتي والمحلي ويسعى إلى تعريف العالم به، وعرضت بلوكي ثمانية إصدارات خلال المؤتمر الصحفي. 
وقالت البلوكي إن إطلاق هذه المجموعة من الكتب، سيساهم في نشر الأدب المحلي عالمياً وإبراز أصوات الكتاب المحليين، والعمل من خلال ترجمة الأعمال من العربية إلى الإنجليزية إلى تعزيز وصول مواهب المنطقة وتوفير فرص لجعل مهنتهم في الكتابة مستدامة. 
وأضافت: «نحتفي اليوم بإنجازاتنا، فقد قطعنا شوطاً طويلاً في فترة وجيزة، وندعو جميع الكتّاب الطموحين إلى مشاركة مسوداتهم معنا، إذ نترقب بشغف اكتشاف كتّاب وكاتبات جدد، وقصص تثري المكتبة العربية».
 وستشمل فعاليات مهرجان الإمارات للآداب التي ستستمر حتى السادس من فبراير المقبل جلسات أدبية وسلسلة من الحوارات والنقاشات المميزة بين الكتّاب حول شتى المواضيع، ومشاركة الشباب في جلسات حوارية تشمل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة، مع التركيز على الثقافة العربية.

مهرجان طيران الإمارات للآداب
الإمارات
دبي
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