«المسرح 53» تحتفي بعرض «مجلس الحيرة»

الشارقة (الاتحاد)

احتوى العدد (53) من مجلة «المسرح» الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، مقالات وقراءات وحوارات ورسائل متنوعة، واكبت النشاط المسرحي في أفقيه المحلي والعربي. وفي مدخل العدد نقرأ تغطية لليلة العرض الأول من مسرحية «مجلس الحيرة» تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جسدتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في 10 يناير الماضي بمنطقة الحيرة، كما نطالع في الباب نفسه إفادات لعدد من الفنانين حول مسيرة مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظم دورته السابعة في الفترة 16 - 20 فبراير.

وفي باب «قراءات»، كتب محمود الحلواني عن الطابع الفرجوي في مسرحية «سدرة الشيخ» المقتبسة من رواية «الشيخ الأبيض» لصاحب السمو حاكم الشارقة، التي أعدها وأخرجها العماني عماد الشنفري، وقدمت في الدورة الماضية من مهرجان المسرح العربي، وتحدث سوالمي حبيب عن الطابع الطقسي والمضمون الإشكالي في عرض «صفار» الذي حاز به هارون كيلاني جائزة أفضل مخرج في الدورة الأخيرة من مهرجان الجزائر للمسرح المحترف. وكتب كمال الشيحاوي عن «آخر البحر» أحدث عرض مسرحي للمخرج التونسي فاضل الجعايبي، وتطرق أحمد السبياع إلى آليات التمسرح والخطة الجمالية في عرض «أستورياس» للمخرج المغربي الشاب أيوب أبونصر. وتضمن هذا الباب أيضاً مجموعة من القراءات الأخرى.

وفي «رؤى» كتب نزار السعيدي عن توظيف «العرائس- الدمى» في العروض المسرحية انطلاقاً من نظرية موريس ميترلينك، وكتب عبدالناصر حسو عن راهنية النقد المسرحي على المواقع الإلكترونية.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجرتها سعيدة شريف مع الممثل والكاتب والمخرج المغربي عبدالحق الزروالي، تحدث فيها عن نشأته وظروف تكوينه المسرحي ومسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن مع فن المونودراما.

وفي «أسفار» حكى حافظ خليفة رحلته الثانية إلى نواكشوط مكلفاً من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، للمشاركة مع جمعية إيحاء للفنون الركحية في إعداد مسرحية «أولاد العالية» التي مثلت موريتانيا في الدورة الماضية من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.

وفي «مطالعات» كتب علاء الجابري عن كتاب «أقنعة باكثير: خطاب القيمة واستراتيجيات الإقناع» الذي صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة وأنجزه الباحث المصري أحمد إبراهيم الشريف.

وفي «رسائل» كتب صبري حافظ من لندن عن تجربة المخرج البريطاني ألكسندر زيلدن، ورابح هوادف من الجزائر عن الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح المحترف، وشريف الشافعي من القاهرة عن موجة من المسرحيات الاجتماعية، وعواطف السويدي من تونس عن أجواء العرض الأول لمسرحية «آخر البحر» للمخرج فاضل الجعايبي، كما نشرت المجلة في الباب نفسه تغطية للدورة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي.

وحوى باب «متابعات» حوارين قصيرين مع الممثلة العمانية نورالهدى الغمارية، والمخرج السوري أسامة حلال، إضافة إلى تقارير عن الدورة المنقضية من مهرجان خورفكان المسرحي، والموسم الثاني من برنامج عروض الشارقة، وحفل ختام مهرجان المسرح العربي الذي نظمته في النصف الأول من شهر يناير الهيئة العربية للمسرح في العاصمة العراقية بغداد.