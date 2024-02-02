«شؤون أدبية» تحتفي بسيرة الصايغ الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات العدد 77 من مجلة «شؤون أدبية» حافلاً بموضوعات مختلفة، تنوعت بين الدراسات والمقالات والشعر والقصة والمسرح والسينما، بالإضافة إلى ملف العدد الذي خُصص لسيرة الشاعر والإعلامي الراحل حبيب الصايغ، حيث تناول مجموعة من الكتاب والباحثين سيرة الصايغ الإبداعية، وأبرز دواوينه الشعرية ومؤلفاته الأخرى، وشارك في الملف كل من الدكتور صالح هويدي، والدكتورة مانيا، والدكتورة مريم الهاشمي، وطالب غلوم، وعبدالفتاح صبري، وعبدالله السبب، وعثمان حسن، وفاطمة عطفة.

كما ضم العدد موضوعاً عن الحركة التشكيلية في دولة الإمارات، حيث قدّم الدكتور محمد يوسف بحثاً عن الحركة التشكيلية في الإمارات، وكتب علي العبدان مادة بعنوان «شيء ما في انتظارنا»، وتناول الفصل الأول دراسات للمنهج النفسي في قراءة الأدب وتحليله للدكتورة بديعة الهاشمي. كما كتب إبراهيم اليوسف عن «صورة الآخر في الخطاب الروائي لنبيل سليمان الكرد، أنموذجاً». أما فن الرواية بين الأمس واليوم، فقد تناوله بالبحث والتحليل أحمد عبد المنعم عقيلي. وكان للشعر حضور بين صفحات المجلة، وفي القصة، كتبت عائشة عبدالله عن ذاكرة الخوف بحر، أما فاطمة العامري فشاركت بقصة عنوانها صرتُ قاصة، إضافة إلى قصص متنوعة أخرى.

وكتب الدكتور حبيب غلوم عن عالم الديجيتال والمسرح، أما عبدالسلام إبراهيم فقد تناول موضوع الصراع الدرامي في مسرحية «الإسكندر الأكبر». وكتب الدكتور سلطان العميمي مقالاً بعنوان: الكتابة والرأي الآخر.