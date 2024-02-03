الأحد 4 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سؤال «الحب» و«التسامح» في الأدب العربي والياباني

جانب من جلسة « قبل أن نقول الوداع» (تصوير: حسن الرئيسي)
4 فبراير 2024 00:50

نوف الموسى (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مبادرات رائدة لترسيخ الأخوة الإنسانية عالمياً
خبراء دوليون: الإمارات رائدة في مواجهة التحديات البيئية

السرديات الأدبية في العالم الحديث، بدأت تتخذ من نفسها أشكالاً وتصورات لا متناهية، في البحث عن ذات الأشياء، في محاولة لفهم وإدراك تفاعلات الإنسان أمام المتغيرات المذهلة في وسائل تواصل البشر والإمكانية المتعددة لبناء حوارات عميقة وعابرة وكذلك سطحية، وما هو مُلاحظ في الجلسات النقاشية لمهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2024، المستمر حتى 6 فبرابر الحالي، والذي يقام بفندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، الاهتمام المكثف من الجمهور الشاب، بالقضايا الإنسانية وتبعاتها في الأدب والميثولوجيا والتاريخ، فمن بين الحوارات البارزة التي شهدها الحدث، جلسة « العاشق دون وردة حمراء»، بمشاركة كلاً من: الشاعرة اللبنانية ندى الحاج، والشاعر والأديب العُماني زهران القاسمي، الأديب والقاص السوري إسلام أبو شكير، سارداً أثر حضور الحب في الأدب العربي، بينما شهدت جلسة « قبل أن نقول الوداع « للكاتب الياباني توشيكازو كاواجوتشي، أسئلة متوالية من الجمهور المهتم بالتقارب الثقافي وطبيعة التجربة الشعورية في الأدب الياباني والعربي، وتحديداً قيمة «التسامح» وأهميتها في كينونة الإنسان ودورها في تطوير تجربته الحياتية، في حالة من التمازج بين الفنتازيا والواقع، كالذي يحدث في الأدب تماماً.

هبة كونية
اعتبرت الشاعرة ندى الحاج أن رؤيتها للحب، بوصفه حالة لا يمكن فيها أن ينتظر الشخص شيئاً ما بالمقابل، هو ليس تعبيراً مثالياً أو تفاؤلياً بقدر ما هو بمثابة هبة كونية، كالمطر ما أن يسقط على الأرض وينبتها، إنها نعمة الحياة نفسها كما هي تراها شخصياً وتنظر إليها من خلال القصيدة، بدهشة طفل ينتظر متى يحين لقائه بما يحب ويرغب، فالشعراء بطبيعتهم ربما هم أكثر تعلقاً بالحلم عنه في الواقع. وبالنسبة للكاتب العماني زهران القاسمي فإن الكتابة عن الحب شعرياً تختلف عنه سردياً، ففي السرد لابد أن تكون هناك تلك العلاقات الواضحة ذات التشابكات الزمنية.

منطقة ملتبسة
كان للأديب إسلام أبو شكير، وقفة نقاشية رفيعة لما أسماه بالمنطقة الملتبسة التي يحضر فيها الحب بين الحقيقة والخيال، من خلال روايته «خفة يد». وجميع تلك النقاشات اللافتة حضرت كظلال مضيئة تسقط على الجانب الموازي من حديث الكاتب الياباني توشيكازو كاواجوتشي، وفي تعبير خاص جداً شارك الكاتب الجمهور قصته الشخصية، مبيناً أنه أرتكب الكثير من الأخطاء، وكيف أن الزمن كعنصر وهمي في التجربة الإنسانية باستطاعته أن يبني عوالم مليئة بالتحولات.

مهرجان طيران الإمارات للآداب
الأدب العربي
دبي
الإمارات
مهرجان طيران الإمارات
آخر الأخبار
مطالبات بمبادرة عربية بأدوات تنفيذ ناجحة لإنقاذ لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدور العربي ضرورة لحلحلة أزمات لبنان
اليوم 00:53
غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
اليوم 00:53
سيارة مدمرة في موقع غارة جوية أميركية في العراق (رويترز)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تشن غارات في العراق وسوريا
اليوم 00:53
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
اليوم 00:53
الرئيس السنغالي ماكي سال
الأخبار العالمية
الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
اليوم 00:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©