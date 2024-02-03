سؤال «الحب» و«التسامح» في الأدب العربي والياباني

نوف الموسى (دبي)

السرديات الأدبية في العالم الحديث، بدأت تتخذ من نفسها أشكالاً وتصورات لا متناهية، في البحث عن ذات الأشياء، في محاولة لفهم وإدراك تفاعلات الإنسان أمام المتغيرات المذهلة في وسائل تواصل البشر والإمكانية المتعددة لبناء حوارات عميقة وعابرة وكذلك سطحية، وما هو مُلاحظ في الجلسات النقاشية لمهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2024، المستمر حتى 6 فبرابر الحالي، والذي يقام بفندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، الاهتمام المكثف من الجمهور الشاب، بالقضايا الإنسانية وتبعاتها في الأدب والميثولوجيا والتاريخ، فمن بين الحوارات البارزة التي شهدها الحدث، جلسة « العاشق دون وردة حمراء»، بمشاركة كلاً من: الشاعرة اللبنانية ندى الحاج، والشاعر والأديب العُماني زهران القاسمي، الأديب والقاص السوري إسلام أبو شكير، سارداً أثر حضور الحب في الأدب العربي، بينما شهدت جلسة « قبل أن نقول الوداع « للكاتب الياباني توشيكازو كاواجوتشي، أسئلة متوالية من الجمهور المهتم بالتقارب الثقافي وطبيعة التجربة الشعورية في الأدب الياباني والعربي، وتحديداً قيمة «التسامح» وأهميتها في كينونة الإنسان ودورها في تطوير تجربته الحياتية، في حالة من التمازج بين الفنتازيا والواقع، كالذي يحدث في الأدب تماماً.



هبة كونية

اعتبرت الشاعرة ندى الحاج أن رؤيتها للحب، بوصفه حالة لا يمكن فيها أن ينتظر الشخص شيئاً ما بالمقابل، هو ليس تعبيراً مثالياً أو تفاؤلياً بقدر ما هو بمثابة هبة كونية، كالمطر ما أن يسقط على الأرض وينبتها، إنها نعمة الحياة نفسها كما هي تراها شخصياً وتنظر إليها من خلال القصيدة، بدهشة طفل ينتظر متى يحين لقائه بما يحب ويرغب، فالشعراء بطبيعتهم ربما هم أكثر تعلقاً بالحلم عنه في الواقع. وبالنسبة للكاتب العماني زهران القاسمي فإن الكتابة عن الحب شعرياً تختلف عنه سردياً، ففي السرد لابد أن تكون هناك تلك العلاقات الواضحة ذات التشابكات الزمنية.



منطقة ملتبسة

كان للأديب إسلام أبو شكير، وقفة نقاشية رفيعة لما أسماه بالمنطقة الملتبسة التي يحضر فيها الحب بين الحقيقة والخيال، من خلال روايته «خفة يد». وجميع تلك النقاشات اللافتة حضرت كظلال مضيئة تسقط على الجانب الموازي من حديث الكاتب الياباني توشيكازو كاواجوتشي، وفي تعبير خاص جداً شارك الكاتب الجمهور قصته الشخصية، مبيناً أنه أرتكب الكثير من الأخطاء، وكيف أن الزمن كعنصر وهمي في التجربة الإنسانية باستطاعته أن يبني عوالم مليئة بالتحولات.