سعود بن صقر: الثقافة والفنون لغة مشتركة بين الأمم والشعوب

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الثقافة والفنون لغة مشتركة بين الأمم والشعوب، ورسالة سامية تثري الحوار، وترسخ معاني التعايش والانفتاح، وتسهم في بناء المجتمعات على أسس قوية من القيم الإنسانية، فهي جزء لا يتجزأ في نشوء الحضارات الإنسانية، وركن أساسي من أركان متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، النسخة الـ 12 من مهرجان «فن رأس الخيمة، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة تحت شعار «الحركة»، وذلك في قرية الجزيرة الحمراء التراثية بمشاركة 106 فنانين من مختلف دول العالم، حيث يستمر حتى 29 فبراير الجاري.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود القائمين على المهرجان على مدار الأعوام الماضية، وبالمكانة المتميزة والمتنامية لمهرجان «فن رأس الخيمة» على الأجندة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يعكس تاريخ الإمارة وإرثها الثقافي والحضاري، وإسهاماتها في الحضارات الإنسانية التي تعاقبت عليها منذ فجر التاريخ، وصولاً لحاضرها المشرق وهويتها الثقافية والوطنية الراسخة التي تتجسد في الأعمال الفنية والإبداعية لأبناء رأس الخيمة.

ورحب سموه بالفنانين والملهمين المشاركين من مختلف دول العالم في هذا الحدث الثقافي الفريد، مؤكداً سموه حرص رأس الخيمة على تحفيز الطاقات الملهمة، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولعب دور فاعل في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للمواهب الإبداعية.

وأوضح سموه التزام الإمارة بإثراء الحركة الثقافية والفنية من خلال دعم المبدعين ورعاية الموهوبين، واستضافة الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله تعبير عن رقي وثقافة المجتمع، والرسالة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان لتصل للأجيال القادمة. وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية في أرجاء المهرجان، حيث أطلع على الأعمال الفنية المعروضة، واستمع خلالها من الفنانين المشاركين لشرح عن طبيعة أعمالهم الفنية.

ويعد مهرجان «فن رأس الخيمة» الذي ينظم في أحد أجمل المواقع التاريخية في الإمارة «قرية الجزيرة الحمراء التراثية» التي يعود تاريخها إلى القرن الـ 17، منارة للاحتفاء بالموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل في العديد من المجالات الفنية، ما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية للفن والإبداع الإنساني.

حضر افتتاح المهرجان شخصيات رفيعة المستوى من دول عدة للاحتفاء بالمواهب الإبداعية الاستثنائية من جميع أنحاء العالم، من بينهم سعادة نيكولا نيميتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، ولورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ومون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.



حدث ملهم

قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «يعدُّ مهرجان فن رأس الخيمة 2024 واحداً من أبرز فعاليات أجندتنا الثقافية، ويوفر مساحة متكاملة لعرض ورعاية المبدعين الناشئين والمجتمع.. ولا يقتصر دور هذا الحدث على عرض الأعمال والإبداعات الفنية فحسب، بل يعتبر كذلك حدثاً مجتمعياً ملهماً يضم باقة متنوعة من المعارض والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار، ويدعو الزوار إلى التفكير في التجليات المختلفة للحركة والتغيير وتحدي مفهوم (الوضع الطبيعي الجديد) ومقاربته من منظور إبداعي».

وفي إطار حديثه عن المهرجان، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: «يسرنا عقد هذه الشراكة المميزة مع فن رأس الخيمة لدوره المحوري في رعاية المواهب الفنية المتنوعة التي تزدهر في جميع أنحاء دولة الإمارات.. ويُعد هذا التعاون أكثر من مجرد شراكة بالنسبة للدار، إذ يشكل دليلاً ملموساً على إيماننا بدور الفن في مد جسور التواصل بين المجتمعات.. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة مختارة من المبدعين الذين ستساهم أعمالهم الفنية في إثراء حياة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويزورون الأماكن التي نقوم بتطويرها وإدارتها في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي».



إضافات جديدة

من الإضافات الجديدة في مهرجان هذا العام «السوق - الكشف عن أصداء الإنسان»، وهو معرض وسوق للفن المعاصر يضمُّ فنانين وحرفيين من شتى أنحاء العالم، والعمل الفني «جدار الامتنان» بالشراكة مع «سوكوني»، وهي شركة ناشئة مبتكرة تعمل في مجال الصحة النفسية. ولتلبية ذائقة عشاق الطعام، تعود إلى برنامج المهرجان هذا العام تجربة الطعام الثقافية الأسترالية الحائزة جوائز «أنتيكا أوستراليس» وفن الشواء من الشيف جيفرسون فنجر، صاحب مطعم بارباكوا تشوراسكاريا.

تقام النسخة الثانية عشرة من مهرجان فن رأس الخيمة برعاية شركة الدار وبدعم من شركة ستيفين روك، وموانئ رأس الخيمة، وشركة سيراميك رأس الخيمة، ومونفيزو، وراك للضيافة القابضة، وشركة غاز رأس الخيمة وفوكس سينما، وفندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، ونيكون، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، بالإضافة إلى الشركاء الثقافيين، وهم البعثة الأميركية لدى الدولة ومؤسسة مارينكو سوداك، ودائرة الآثار والمتاحف، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية- دبي، ومعهد غوتة.