سالم بن سلطان القاسمي يشهد انطلاق «المبدعين العرب» في دبي

دبي (وام)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، انطلاق فعاليات ملتقى «المبدعين العرب» بنسخته الثانية في دبي.

ويعد هذا الحدث الأضخم والأول من نوعه في دبي، والذي تنظمه مؤسسة «إس» لتنظيم وإدارة الفعاليات ضمن أنشطتها المبتكرة والمميزة لدعم رؤى الشباب وطموحاتهم بشعار«إبداع بلا حدود».

واحتضن الملتقى مبدعين من مختلف الدول العربية في مجالات متنوعة بين متحدثين ومشاركين جمعهم الإبداع وحب المعرفة والرغبة في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم التي تجسدت في كتب ملهمة ولوحات فنية وابتكارات استثنائية.

كما تضمن الملتقى عروضاً شائقة في مواضيع متباينة وجلسات حوارية متميزة، بحضور هيثم العجماني وسارة أحمد الضعيف الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي عبرت عن سعادتها بالملتقى وإعجابها بالمحاور التي تناولها المبدعون، وأكدت أن المؤسسة مستمرة في دعمها وإطلاقها للعديد من الملتقيات التي تحمل الأهداف والغايات النبيلة نفسها في كل إمارات الدولة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي أن نجاح ملتقى «المبدعين العرب» في نسخة الثانية يعتبر دافعاً ومحفزاً للعمل أكثر من أجل تقديم ملتقيات أكثر إشعاعاً وتنوعاً تدفع بحركة الإبداع إلى أفضل مستوياتها من خلال استقطاب النخب والمفكرين والمبدعين وأهل الاختصاص في مجالات التفكير الإبداعي، لاعتماد أفضل الممارسات والرؤى كي تكون مسيرة الإبداع مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.

وقال «إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تعد الحاضنة المثلى للإبداع والابتكار ورعاية المبدعين العرب، والموقع الريادي لتطوير قدرات المبدعين ورعاية الإبداع من أجل رفاهية الإنسان وتقدمه».