الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع اتفاقية خدمات مهنية مع جامعة بيلْر الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية، اتفاقية خدمات مهنية في مجال التاريخ الشفاهي مع جامعة بيلْر بولاية تكساس الأميركية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقييم الاستراتيجيات التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية، والإجراءات والعمليات والخدمات التي يقدمها قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وبناءً على بنود الاتفاقية، سيقوم خبير مختص من جامعة بيلْر بالاطلاع على التقنيات المستخدمة في حفظ المواد المسجلة مع الرواة وأرشفتها، ومعرفة وسائل الحفظ الرقمية والمُلكية الفكرية، كما سيقوم الخبير بتقييم ما يقدمه قسم التاريخ الشفاهي من محاضرات وندوات لتدريب المهتمين من الباحثين وفئة الشباب، والأساليب المبتكرة التي يعتزم قسم التاريخ الشفاهي تبنيها لاستدامة التواصل بين الأجيال والمشاريع المستقبلية، لاسيما تلك المتعلقة بالمناهج التعليمية.



شهادة حقيقية

وقال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «يسعدنا أن تأتي الاتفاقية هذه لتكون شهادة حقيقية على ما يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع التاريخ الشفاهي وحفظه للأجيال، لا سيما وأننا نعمل على استكمال التاريخ المكتوب بما نحصل عليه من معلومات ترد في أحاديث كبار المواطنين والمقيمين أثناء مقابلتهم من قبل الخبراء والمختصين بالتاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية».

وأضاف: «إن الاتفاقية التي تمثل شراكة حقيقية مع جامعة بيلر ستعزز من إمكانية جعل الأرشيف والمكتبة الوطنية مرجعاً موثوقاً على صعيد تطوير النتاج الفكري، وتعزيز الوعي بالتراث الوثائقي، وعلى ضوء الأهداف الاستراتيجية للهوية المؤسسية الجديدة للأرشيف والمكتبة الوطنية، فإن مقابلات التاريخ الشفاهي تعدّ جزءاً مهماً من المؤشرات».

وتوجّه آل علي بالشكر إلى جامعة بيلر على التنسيق والتعاون الذي من شأنه أن يثري حقل التاريخ الشفاهي ويزوده بأرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً، وبالتجارب والخبرات المميزة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ستيفان سالون، المدير التنفيذي لمعهد التاريخ الشفاهي بجامعة بيلْر، بأداء الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع التاريخ الشفاهي بوصفه شكلاً مهماً من أشكال التوثيق التاريخي وحفظه، وتوظيفه في المحاضرات الأكاديمية، وفي سلسلة الإصدارات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولا سيما التي تعرف المهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بمراحل تطورها المختلفة.

وثمّن سالون جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية وحرصه على أن تكون الآليات والاستراتيجيات ومؤشرات الأداء التي يتم بموجبها جمع التاريخ الشفاهي وحفظه منسجمة مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا ما عرفه من المشاركين بمؤتمرات الجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي.



نقلة نوعية

وقالت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث، رئيسة فريق التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بيننا والجهات ذات الصيت العالمي هو السبيل الأمثل للرقي والتميز والإبداع، وتشكل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مجال التاريخ الشفاهي، فهي تدعم حضور ومشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعاهد الرائدة والمحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بالتاريخ الشفاهي، ما سيرفع من معايير عملنا، ويمكننا من التنافس وتحقيق مستوى عالمي».

هذا وقد أولى الأرشيف والمكتبة الوطنية الاتفاقية مع جامعة بيلر بولاية تكساس الأميركية اهتماماً كبيراً لأنها تمتاز بمعهد التاريخ الشفاهي الذي يعدّ من المعاهد الرائدة في مجال التاريخ الشفاهي، وبالنظر إلى تميزه فقد جعلته الجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي في عام 2022 مقراً رئيسياً لجميع أعضائها.