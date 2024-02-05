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التعليم والمعرفة

«الإمارات للآداب» و«الفطيم التعليمية» تدعمان مهارات الطلبة الإبداعية

جانب من الفعالية (وام)
6 فبراير 2024 01:00

دبي (وام)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة، وذلك في حفل خاص لتوزيع الجوائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقام حالياً في الفيستفال سيتي بدبي. وتعد هذه السنة الأولى للجائزة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية، وتسعى إلى تحفيز الإبداع لدى الطلبة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، من خلال تشجعيهم على التعاون معاً في إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من الكتب والقصائد المفضلة لديهم. وتشكل جائزة «الفطيم» للأدب المصور فرصة للطلبة لترسيخ فهمهم للمواضيع والقصص الأدبية واستعراض مهاراتهم الإبداعية.
وشملت الفرق الفائزة بالجائزة كلاً من فريق «AB Films» مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة وفريق «فرسان الوصية» ومدرسة الراشدية للبنات دبي وفريق «أكاديمية العين البريطانية» وأكاديمية العين البريطانية أبوظبي.
وقالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «إن شباب اليوم هم رواة القصص الحقيقيين في عصر بات فيه السرد الرقمي وسيلة قوية للسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع، ومن المثير للاهتمام قدرة هؤلاء الشباب المبدعين على سرد قصص بحبكات قوية وأحداث عميقة تعبر عن الجمهور المشاهد، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجههم مثل محدودية الميزانية وضيق الوقت».. معربة عن سرورها بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية في إطار تشجيع الشباب على تقديم مختلف الحكايات بطريقتهم الخاصة، وتطلعت لرؤية المزيد من المواهب. وأعربت ميرا الفطيم، عضوة مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية والرئيس التنفيذي لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم للإدارة المدرسية، عن سعادتها بانطلاقة «هذه الجائزة الفريدة التي تجمع بين الشغف بلغتنا العربية الأصيلة ومهارات الإبداع التكنولوجي.. لافتة إلى أن معظم الرابحين للجائزة هذا العام هم من مواطني الدولة وتعتز بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب وتطمح لتعزيزها عاماً بعد عام». 
وعمل الطلبة في فرق تتكون من أربعة طلبة كحد أقصى واختار كل فريق عملاً أدبياً باللغة العربية، كتاباً أو قصيدة، للاطلاع عليه وإنتاج فيلم قصير يتمحور حوله، مدته من دقيقتين إلى 3 دقائق. كما طلب من الطلبة تصميم ملصق للفيلم يعكس فكرته ويشكل مادة مناسبة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تمكن الطلبة من استخدام هواتفهم الذكية أو الكاميرا لتصوير الفيلم. وتم تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة من قِبل لجنة تحكيم. ومن المبادرات المهمة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، التي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة ومسابقة «أر جي إس» دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية ومسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني- الشعر للجميع» وكأس «شيفرون» للقراء وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية ومسابقة «كتاب في صندوق».

مهرجان طيران الإمارات للآداب
الإمارات
دبي
مؤسسة الإمارات للآداب
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