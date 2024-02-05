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التعليم والمعرفة

ملتقى الشارقة للخط ينطلق أكتوبر المقبل

محمد إبراهيم القصير
6 فبراير 2024 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، في شهر أُكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وذلك على مدى شهرين بمشاركات محلية وعربية وعالمية. وقد اختارت اللجنة التحضيرية لملتقى الشارقة للخط «تراقيم» شعاراً للدورة الحادية عشرة، خلال اجتماع عُقِدَ في الدائرة، وترأسه محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، مدير الملتقى، بحضور أعضاء اللجنة المكوّنة من: تاج السر حسن، وخالد الساعي، وخالد معراج.
وقال محمد القصير: «بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي الدورة الحادية عشرة من الملتقى بحلة جديدة، لتؤكد دور الشارقة الريادي في الاهتمام بالخط العربي، باعتباره فناً عربياً أصيلاً، وللمضيِّ في تعزيز رسالة الملتقى النبيلة لفن الخط العربي لما له من أهمية ومكانة خاصة على المستوى التاريخي والإسلامي».
وأضاف القصير، قائلاً: يحمل شعار الدورة الجديدة «تراقيم» دلالات فنية واسعة، تمنح الخطّاط رؤية كبيرة للإبداع في إنجاز العمل الخطّي، كما يحيل إلى معان متعددة بما يسهم في تعزيز جمالياته، ويعكس طاقة الأعمال الخطية التي ترتقي إلى مكانة فنية مميزة لما لها من شخصية إبداعية متفردة.  
يشار إلى أن اللجنة التحضيرية للملتقى، ستباشر، خلال الشهر الحالي، بإرسال دعوات لخطّاطين وفنانين من مختلف دول العالم، وإعلان استقبال المشاركات عن طريق موقع الدائرة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون نهاية مايو المقبل آخر موعد لاستلام الاستمارات الإلكترونية موضحة فيها بيانات الفنانين والأعمال المشاركة مع السيرة الذاتية للفنان.

ملتقى الشارقة للخط
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الشارقة
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