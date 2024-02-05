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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة «الرحلة البرية الأخيرة»

جانب من ندوة «الرحلة البرية الأخيرة» (وام)
6 فبراير 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في مستهل موسمه الثقافي للعام 2024، وضمن سلسلة برنامج «مساحة معرفة» -وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب- ندوة بعنوان «الرحلة البرية الأخيرة» ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب. وتأتي أهمية هذه الندوة كونها تستعرض تجربة ثقافية جديدة تستهدف الاستكشاف الذي يتجلى في المفارقات والمتغيرات التي يشهدها المكان مع مرور الزمن.
وقدم المخرج الوثائقي والكاتب آليكس بيسكوبي في الندوة شرحاً مفصلاً عن رحلته الملحمية بين لندن وسنغافورة، التي تكررت مرتين بينهما حوالي ستة عقود ونصف عقد، شارحاً الفرق بين الرحلتين، والتحديات التي واجهته.

ثراء وتنوع
وقال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته، التي ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن هذه الندوة بموضوعها الحيوي تزيد (مساحة معرفة) ثراء وتنوعاً ثقافياً، وهي تعدّ إضافة حقيقية لما قدمته هذه السلسلة من المعارف والعلوم، وبذلك تؤكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية ومساهماته المتوالية في مجتمع المعرفة، وتفتح أفقاً واسعاً على أدب الرحلات وما يحتويه من قصص مثيرة وملهمة».
وأضاف: «حرصنا في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، على أن نجعل كل ندوة من سلسلة مساحة معرفة فيها ما يميزها، وقد انتقلنا بملتقى هذه الندوة من مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي إلى دبي لنستقطب جمهوراً جديداً ومميزاً، جمهور مهرجان طيران الإمارات للآداب، فنقدم لهم بأسلوب جديد ومبتكر رحلة استكشافية تؤكد رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية التي يتطلع من خلالها إلى إثراء مجتمعات المعرفة، ولكي يضيء لهم اهتمامه بحفظ ذاكرة الوطن، وتطلعاته لحفظ الرصيد الوثائقي للإمارات».

توثيق دقيق
من جانبها، رحبت الدكتورة حسنية العلي بالحضور، وشكرت منظمي هذه الندوة، ودعت الجمهور إلى المشاركة الدائمة في حلقات سلسلة «مساحة معرفة» وفي غيرها من أنشطة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفعالياته الثقافية والمتخصصة. وأشارت إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية شارك في رعاية مهرجان طيران الإمارات للآداب من خلال استضافة هذا الحدث الثقافي. واستطاع الرحالة المبدع آليكس بيسكوبي أن يجذب اهتمام الجمهور، بوصفه للأماكن والأزمنة، وبقدرته على التوثيق الدقيق بالكلمة والصورة، ما جعل هذه الندوة من سلسلة مساحة معرفة تدخل في نطاق أدب الرحلات الذي يقدم قصصاً مثيرة وملهمة.

مساحة معرفة
يضم برنامج «مساحة معرفة» مجموعة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب ويقدمها للجمهور مجاناً، وقد بدأت هذه الفعاليات الشهرية منذ سبتمبر الفائت، وستستمر على امتداد العام 2024، الفعاليات الثقافية والجذابة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبدالله ماجد آل علي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للآداب
مهرجان طيران الإمارات للآداب
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