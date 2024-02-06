«كلمات» تطلق كتاب موزة آل مكتوم «عندما عانقت السماء»

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أقيم في الثالث من فبراير الجاري، أطلقت مجموعة «كلمات» كتاب الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم «عندما عانقت السماء» الذي يؤرخ لمسيرة المرأة نحو عالم السماء والطيران، ويحتفي بالمبدعات اللاتي حفرن أسماءهن في سجلات من صنعوا عالم الطيران وفتحن الطريق أمام غيرهن من النساء الطموحات.

ويقع الكتاب في أربعة أقسام، يتناول الأول فتوحات النساء للسماء عبر المحاولات الأولى للطيران باستخدام المناطيد والنماذج البدائية للطائرات.

ويستحضر القسم الثاني من الكتاب، أسماء أبرز نساء العالم اللاتي حققن أرقاماً قياسية ومنجزات بارزة في عالم الطيران في بلدانهن، وكيف ساهمت هذه المنجزات في إلهام الفتيات والنساء حول العالم لاستكشاف عالم الطيران واحترافه. أما القسم الثالث، فيسلط الضوء على شراكة المرأة العربية في عالم الطيران الحديث بكافة تخصصاته، ويؤرخ لرائدات الطيران العربيات اللاتي حققن إنجازات غير مسبوقة وتركن بصمات تلهم الأجيال القادمة.

وفي القسم الرابع من الكتاب، تقدم الشيخة موزة آل مكتوم للقارئ، النساء اللاتي وصلن للفضاء، في إشارة إلى أن الطيران لم يكن سوى بداية مشوار المرأة في استكشاف العالم وأبعاده، ويدعو الكتاب بأقسامه الأربعة وبطريقة ملهمة غير مباشرة، الأطفال والشباب والفتيات إلى الإيمان بالحلم وتحريره من قواعد الجغرافيا والمساحات، وإلى العمل المتواصل من أجل تطوير المهارات والقدرات.

وحول إطلاق الكتاب، عبرت الشيخة موزة آل مكتوم، عن سعادتها بالعمل مع «مجموعة كلمات»، مشيرةً إلى أن نتائج عمل المجموعة التي تجلت في الشكل النهائي لإصدار الكتاب إلى جانب جهد المجموعة في التعريف به ونشره، تظهر الحرفية العالية للفريق الذي أشرف على العمل وقام به. وأكدت أن الغاية من الكتاب لم تكن مجرد توثيق أسماء النساء اللاتي كسرن حواجز الممكن واحترفن الطيران ووصلن إلى الفضاء، بل توجيه رسالة للأطفال والشباب العرب والفتيات بشكل خاص، تقول: «إن حدود المنجزات هي بحدود الإيمان بالقدرات والثقة بالطاقات، وإن التاريخ يعلمنا بأن لا مستحيل أمام الإرادة والإصرار».

وقالت: «يجسد هذا الكتاب حلماً شخصياً، منذ الطفولة أردت أن أكون طياراً وأن أكتشف العالم من أعلى نقطة وأن أكون على تماس دائم مع إبداعات الخالق وجمال ما خلق. وفي هذا الكتاب أوجه دعوة لكل من يقرؤه لأن يتبع حلمه، لا توجد أحلام مستحيلة، بل أحلام لم نعمل لتحقيقها بالجهد الكافي، وأتمنى أن يترك كتابي أثراً ليس على الحلم بالطيران فقط، بل على كل طموح وفي كافة المجالات».