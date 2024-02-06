سلطان سعود القاسمي يحاضر عن سياسات الفن الشرق أوسطي

الشارقة (الاتحاد)

انضم الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، محاضراً في الجامعة لفصل ربيع 2024، حيث يقوم بتدريس مساق عن سياسات الفن الشرق أوسطي المعاصر، ليعود القاسمي للتدريس في وطنه الإمارات بعد سنوات من التدريس في الخارج.

ويتناول المساق الذي يقع ضمن قسم الدراسات الدولية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة، الأسس السياسية للفن العربي في القرن العشرين، والظروف الاجتماعية والسياسية التي شكلت الإنتاج الثقافي في المنطقة. كما يتعمق المنهج، الذي يتضمن محاضرات وندوات وعروضاً تقديمية ومشاركات طلابية، في موضوعات، مثل تحويل الفن إلى سلعة، وأهميته بصفته شكلاً من أشكال «القوة الناعمة»، ودوره أداة سياسية وأداة للمقاومة، واستكشاف مفهوم النوع الاجتماعي في الفن العربي، والاعتبارات الأخلاقية في الفن والحفاظ على التراث الثقافي. وغيرها من الجوانب، بما يزود الطلبة بالمهارات اللازمة للمشاركة في مناقشات حول أبعاد الفن العربي المعاصر المختلفة.

وقال الشيخ سلطان سعود القاسمي: «إنه لشرف عظيم أن أقوم بالتدريس في الجامعة الأميركية في الشارقة، وهي مركز عالمي للتعلم وإنتاج المعرفة، وتقارن بأفضل جامعات العالم. أود أن أشكر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على إتاحة الفرصة لي لرد الجميل لمجتمعي من خلال هذه المؤسسة البارزة».