ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»

دبي (الاتحاد)

سلسلة محاضرات وورش عمل إبداعية متخصصة بفنون الخط العربي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» المندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى فتح آفاق تعليمية وتثقيفية جديدة أمام أصحاب المواهب الناشئة، عبر توفير منصة نوعية تساهم في تشجيعهم على تطوير وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات الخط العربي، وتمكينهم من اكتشاف روائع هذا الفن، ليعكس ذلك حرص الهيئة على حماية وحفظ الخط العربي وتنميته بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والتراث المحلي والعربي.

ويستهدف المشروع الذي يقام على مدار فبراير الجاري، كافة المهتمين بهذا الفن والهواة من طلبة المدارس والناشئة من عمر 13 عاماً فما فوق، حيث يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال أيام نهاية الأسبوع 4 دورات متخصصة في فنون الخط العربي الكلاسيكي، تتيح للمشاركين إمكانيات تعلم إتقان وضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وضبط التكوينات باستخدام خطوط متنوعة، حيث يبين الخطاط عبدالرزاق المحمود في دورة «خطي الثلث والنسخ» أساسيات هذه الخطوط وما تتميز به من جماليات، ويقدم الخطاط والفنان عدي الأعرجي دورة «خطي الإجازة والديواني الجلي»، بينما يضيء الخطاط زيد الأعظمي على تفاصيل خط الرقعة، ويمنح مصعب الدوري المشاركين في دورة «الزخرفة والتذهيب» فرصة التعرف على مبادئ الزخرفة وأسسها، وطرق التلوين وتوزيع مفرداتها وأبرز الأدوات وأنواع الورق المستخدمة في هذا الفن.

وسيشهد المشروع تنظيم 8 جلسات حوارية يتولى تقديمها الخطاط زيد الأعظمي في معظم فروع مكتبات دبي العامة، ويسلط الضوء من خلالها على تاريخ وفلسفة الخط العربي وتفاصيله وتقنياته، وتأثيره في مجال الفنون ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، وغيرها، كما يقدم الأعظمي سلسلة من ورش العمل التفاعلية لرواد «بطولات فزاع الدولية 2024» التي تقام في مركز دبي لأصحاب الهمم.