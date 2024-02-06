جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات

أبوظبي (وام)

أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اليوم، اتفاقية مع «المعهد الفرنسي للإسلاميات» على هامش المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت عنوان «الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي».وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: يأتي المؤتمر بعد عقد عدد من الورش حضرها علماء ومفكرون ناقشوا مفهوم التقدم في الفلسفة ومفهوم العلم وعلاقته بالفلسفة، وكيف يمكن أن يكون هناك تكامل بين الفلسفة والدين.

وأضاف: سيناقش المؤتمر عدداً من القضايا وهناك أكثر من 50 ورقة بحثية يناقشها باحثون وعلماء وأساتذة أكاديميون ومفكرون من جميع أنحاء العالم. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجامعة وعدد من المراكز البحثية حول العالم بهدف تعزيز البحث العلمي الفلسفي ومشاركة الطلبة في الأبحاث الفلسفية وتعزيز البرامج الفلسفية الأكاديمية والتدريبية والمحاضرات الفلسفية.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لـ«وام» أهمية مؤتمر الفلسفة الذي تستضيفه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، التي تخطو خطوات متسارعة نحو المستقبل على مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية، منوهاً إلى المؤتمر الذي يجمع العديد من الأساتذة والمفكرين والفلاسفة من مختلف دول العالم حول مائدة واحدة يتبادلون فيها الأفكار المتنوعة.

ومن جهته أعرب الدكتور مارون عواد، مدير وباحث في المركز الوطني للأبحاث في باريس، عن سعادته بهذه المشاركة للمرة الأولي في المؤتمر، مشيراً إلى أنه

يعمل في حقل الفلسفة الإسلامية وخاصة فلسفة ابن رشد، حيث اكتشفت مؤخراً نصوصاً جديدة وغير معروفة له.

وناقش المؤتمر في يومه الأول عدداً من الأوراق حيث تناولت الجلسة الأولى «مفهوم التقدم بين الماضي والحاضر»، من خلال عدد من المحاور تضمنت: الفلسفة ورؤى الانحطاط... دفاع عن فكرة التقدم ومفهوم التقدم عند ابن رشد من خلال تلخيص معاني ما بعد الطبيعة وورقة أخرى بعنوان: في نهاية التاريخ والتقدم والتنوير: ملاحظات حول كانط وليسنغ في تاريخ المفاهيم... مفهوم الكرامة بين ابن رشد وبيك دولامرندولا.

وفي الجلسة الثانية بعنوان «حول مفهوم التقدم فلسفياً» تمت مناقشة مفهوم التقدم: مقاربات وإشكالات... التقدم والحرية: الرهانات الفلسفية الراهنة للمسألة الليبرالية ومفهوم التقدم بين الكونية والأصول الثيولوجية، القيم ومعارضتها في النهج المتبع للعلاقة بين المواطنة والتقدم الاجتماعي، التقدم في معرفة أرسطو عند أسعد اليانيوي، ونقد نظرية توماس كوهين في تاريخ التقدم العلمي.

ودارت الجلسة الثالثة لليوم الأول للمؤتمر «حول مفهوم التقدم في الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية والفكر العربي»، وتضمنت المحاور التالية: هل يأتي الأواخر بما لم تأت به الأوائل؟ بحث في مثالات فكرة التقدم في الفلسفة الإسلامية الإيمان، وتقدم العلم: مساهمة يحيى النحوي وعلماء الإسلام في تطوير العلم الطبيعي، إشكالية الحرية في الفكر العربي المعاصر بين لطفي السيد وعبدالله العروي، مساهمة حسن حنفي ومشروعه الفلسفي الاجتماعي... وصناعة التقدم العربي: مقومات ومعضلات فلسفية، وأخيراً الحاجة إلى مراجعة مفهوم التقدم البشري.