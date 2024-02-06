شما بنت محمد بن خالد: طرق تربية الأبناء تشكل قيمهم وترشد سلوكياتهم

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تأثير طريقة تربية الأهل في تشكيل القيم والسلوكيات يتم عبر التواصل الفعّال، وتوفير بيئة داعمة يمكن أن تساعد في تطوير سلوك صحي وإيجابي، مشيرة إلى أهمية دور النماذج في سلوك الوالدين كون الأطفال يتأثرون بالسلوكيات التي يرونها في الأسرة ويحاولون تقليدها.

جاء ذلك خلال استضافتها الكاتبة والمرشدة النفسية الكويتية بدرية مبارك، بحضور مجموعة من الكاتبات والتربويات، وذلك ضمن لقاءات الحوار الفكري بمجلس شما محمد للفكر والمعرفة.

ونوهت بأن دور الأصدقاء والمدرسة والتفاعل معهما يلعب دوراً كبيراً في تشكيل سلوك الأطفال وتأثير الصداقات والعلاقات المدرسية على اكتساب المهارات الاجتماعية والقيم، لافتة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأطفال وتأثير الشخصيات والنماذج الإيجابية أو السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد أهمية متابعة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال سلوك المشاركة، بعيداً عن مبدأ المراقبة الصريحة، ودعم توعيتهم بأهمية المتابعة بعقل ناقد من خلال إتاحة الفرصة والحرية الكاملة للطفل لطرح كل تساؤلاته دون قيد وتقديم التوجيه والدعم اللازم لضمان تأثير إيجابي وصحي على حياتهم.