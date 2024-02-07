«كتاب الإمارات» يناقش دور الأدب في تعزيز الهوية والتراث الإماراتي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في ندوة تحت عنوان دور الأدب في تعزيز الهوية والتراث الإماراتي، استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، الكاتبة والناشرة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، والروائية مريم الغفلي، للحديث عن رؤيتهما من خلال تجاربهما الإبداعية في استخدامات الموروث، وطرحت مقدمة الندوة الدكتورة ناجية الكتبي محاور مهمة، بدءاً بالتجارب الأدبية الذاتية للضيفتين، ومدى ارتباطها بتعزيز الهوية والتراث الإماراتي، مروراً بالمشهد الإبداعي العام وتداخلاته مع الموروث، حضر الندوة شيخة الجابري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي.

وتطرقت الكاتبة والناشرة الدكتورة فاطمة المزروعي إلى تفعيلها المفاهيم والرؤى الحداثية في تعظيم الجانب التراثي فيما تقدمه من أدب، سواء في مضامين كتاباتها للأطفال أو الكتابات القصصية أو المقالات المنشورة،

وأكدت المزروعي على أن تفعيلها ما يخص الهوية والتراث في إبداعاتها، يرتكز على عنصر الابتكار، لافتة إلى أن المقلد لن يكون له قيمة ولا يضيف إلى المشهد ما يثير الاهتمام، ويعزز من المحافظة على الموروث وديمومته، خاصة أن الطرح الكتابي يرتبط دائماً بمتغيرات الزمان وتطوراته، وأن هذا العصر الذي نعيشه متسارع في التطور التكنولوجي، وما يرتبط به من تحديث آليات وأشكال تنوع مصادر المعرفة.



تعزيز الهوية

وأشارت المزروعي إلى أن مكتبة حكايات التي تعد من أهم مشاريعها المقدمة للطفل، وجهت لها كل أفكارها الإبداعية، لتشتمل على كل ما يعزز من الهوية والموروث المحلي سواء في منطقة الألعاب التي تحاكي جوانب تراثية مهمة مثل قصر الحصن، أو من خلال الورش الفنية المقدمة للطفل، أو المجسمات الدالة والتي تشكلت بطرق مبتكرة لجذب الطفل وتحفيزه للتعرف إلى تراثه وهويته. كما أكدت المزروعي أن تركيزها على الهوية والموروث المحلي، لا يقتصر فقط على كتب الطفل ولكنه ممتد ليشمل كل أعمالها الأدبية من قصص ومقالات. لافتة إلى أن الثاني والعشرين من فبراير الجاري سيشهد افتتاحاً مفعماً بالأفكار والرؤى الجديدة لـ «حكايات» في الفرسان مول.



حضور الموروث

وتحدثت الروائية مريم الغفلي عن أن حضور الموروث الإماراتي بقوة في كتاباتها، ناتج عن معايشتها له، سواء بتجارب ذاتية أو من خلال الاستماع إلى حكايات الآباء والأجداد، والتعرف إلى تفاصيل الحياة الاجتماعية لجيل الرواد في مختلف البيئات الجبلية والصحراوية والساحلية وأسماء متعلقاتها المادية والشخصية، مؤكدة على ضرورة استمرارية المحافظة على استخدام مايتعلق بالموروث في الإبداعات المتلاحقة حتى تتعرف الأجيال القادمة إلى هويتنا وتراثنا، وما قام به الأجداد والآباء من جهود، وما تخطوه من مصاعب حتى وصلت دولتنا إلى ما وصلت إليه الآن. وأشارت إلى أن استخداماتها للموروث ورؤيتها له في الطرح اعتمدت على المصادر الموثوقة.

وعقب مداخلات الحضور التفاعلية مع الضيوف في نهاية الندوة، كرمت الأديبة شيخة الجابري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي الضيفات الثلاث.