«تشكيل» يستضيف معرضاً فردياً للفنانة الكورية «جي-هي كيم»

دبي (الاتحاد)

يستضيف «تشكيل»، أحد المراكز الداعمة للإبداع والابتكار في دولة الإمارات، المعرض الفرديّ للفنانة الكورية جي-هي كيم، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى خريجي برنامج الممارسة النقدية 2024، حيث يتم تنظيم المعرض تحت عنوان: «قمم العزلة: روايات في الطبيعة».ويندرج المعرض ضمن إطار موسم شتاء 2024 ل «تشكيل»، ويعد أول معرض فرديّ للفنانة كيم في دبي، ويسلط الضوء على حيوية ونسيج العالم الطبيعي من خلال عدد من أساليب الطباعة المتنوعة.

ويعتبر معرض «قمم العزلة: روايات في الطبيعة» تركيباً يصور عظَمة الجبال، ويعرض ملحمة بصرية عابرة لطبقات الزمن والذاكرة، ويقدم تجربة غامرة 360 درجة تنتقل بالزوار من كونهم مشاهدين فقط إلى كونهم مبدعين نشطين، الأمر الذي يشجع على المشاركة ويلغي الحدود الفاصلة بين المشاهد والفنان، ويدعو الجميع إلى المشاركة في رحلة الإبداع الفني المتميز. ويعتبر معرض الفنانة كيم بمثابة حوار حميم مع البيئة الجبلية، إذ إنه يتعمق في القوة الرمزية التي تتحلى بها الجبال، ويجمع ما بين إطلالاتها الباقية على مر الزمن مع الطبقات الرقيقة والمعقدة تحت سطحها.



رابطة عميقة

وتقيم كيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007، وهي خريجة جامعة هونغيك في سيول، وحصلت على شهادة الماجستير من كلية كامبرويل في لندن. وكانت الأعمال الفنية المتميزة التي أبدعتها كيم قد ترشحت لنيل جائزة إمارات المستقبل - فئة الفنون الجميلة، وتم عرض أعمالها في عدد من المعارض الفرديّة والجماعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر كيم المشارك الـ18 الذي يتمّ برنامج الممارسة النقدية لـ«تشكيل» حيث جرى تدريبها على يد آيزك سليڤان الفنان المبدع والأكاديمي المقيم في دبي.

وعلقت كيم على المعرض قائلة: «يكمن هدفي من معرض 'قمم العزلة: روايات في الطبيعة' في إنشاء رابطة عميقة بين المشاهدين والقصص المعقدة التي تدور في حنايا الجبال. لقد قدم 'تشكيل' لي المنصة المثالية وأتاح الفرصة لاستكشاف الطبيعة المتنوعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والأردن. ويتعمق المعرض في جوهر الطبقات المتعددة للجبال، كما يرمز إلى تعقيدات السرديات الفردية. لقد كان الدعم المقدم من 'تشكيل' أساسياً في رحلتي الفنية، وأسهم في إيجاد بيئة تتلاقى فيها الطبيعة والهوية الذاتية وقوة الفن القادرة على إحداث التغييرات التحولية».

وبالإضافة إلى الجولات على الأعمال الفنية التي ستقودها الفنانة كيم في تواريخ محددة، وسلسلة ورش العمل التي سيجري تنظيمها، ستتم أيضاً دعوة الزوار إلى المشاركة في حوار مع الفنانة في فعالية خاصة ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 29 فبراير من الساعة 06:30 ولغاية الساعة 07:30 مساءً.