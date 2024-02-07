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الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم مشاركته في «القاهرة الدولي للكتاب»

الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم مشاركته في «القاهرة الدولي للكتاب»
7 فبراير 2024 23:53

أبوظبي (وام)

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 اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مشاركته الحافلة بالفعاليات والمبادرات في النسخة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بنجاح، في الفترة من 24 يناير ولغاية 6 فبراير 2024.وتنوعت الفعاليات الثقافية التي أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية بها المعرض، واستطاع أن يصل من خلالها إلى الآلاف من رواده والمشاركين فيه، حيث عملت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية على تعريف زوار المعرض بالهوية المؤسسية الجديدة من خلال الشاشات الموزعة في المنصة، والتي أبرزت كذلك أهم إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق صفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها.
وخصص الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال مشاركته بالمعرض مساحة للفعاليات الثقافية التي تخصّ المكتبات الوطنية، استكمالاً لجهوده في إنشاء المكتبة الوطنية، وتوضيحاً للدور الثقافي المنشود منها، وحرصاً منه على أن يتكامل الدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني مع المكتبة الوطنية، وتضافر الجهود للنهوض بهما وتقدمهما معاً.
واستقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، في منصته، عدداً من كبار المسؤولين، والشخصيات الثقافية، فيما حفلت أيام المعرض باللقاءات الودية والرسمية مع المؤسسات الثقافية المصرية، بهدف تعزيز التعاون البناء والمثمر، بينما شهدت المنصة مسابقات ثقافية تفاعل معها جمهور المعرض.
واختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مشاركته في القاهرة الدولي للكتاب 2024 بمبادرته الثقافية «خير جليس» التي تمثلت في إهداء مئات الكتب من إصداراته القيّمة إلى المكتبات المصرية العامة، في خطوة جاءت تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وإيماناً من الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن إصداراته تقدم للقارئ تجربة وطنية رائدة في الوحدة والبناء والازدهار.
وقد بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية استعداداته للمشاركة في النسخة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، والذي ستكون فيه جمهورية مصر العربية ضيف الشرف، وسيكون الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ الشخصية المحورية للمعرض، ويحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة في «أبوظبي الدولي للكتاب» ليُطلع جمهور المعرض على أحدث إصداراته، وعلى الخدمات الجليلة التي يقدمها للباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، ويجعلهم الأقرب إلى ذاكرة الوطن.

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