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قصائد تعبر حقول الذكريات في «الشارقة للشعر النبطي»

قصائد تعبر حقول الذكريات في «الشارقة للشعر النبطي»
8 فبراير 2024 22:00

الشارقة (وام)
شهد قصر الثقافة في الشارقة -ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي- الأمسية الثالثة بمشاركة 5 شعراء هم، سعيد البلوشي من الإمارات، وسيف المذروب الريسي من سلطنة عمان، ويوسف الخلف من البحرين، وعبدالرحمن الحبلاني من الكويت، وعدي الدهمشي من سوريا.
حضر الأمسية عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد كبير من الشعراء والمثقفين والمشاركين.
وتناولت القصائد مواضيع متعددة حيث كان حب الوطن يسمو بين الكلمات، وفي مسار آخر كانت الأشعار بمثابة رحلة إلى الداخل الإنساني حيث الإصغاء إلى أحلام الذات ومعاناتها، فيما عبرت القصائد حقول الذكريات وكانت المسافات تطوى وتستعاد صورة الغائب.
والبداية كانت مع الشاعر سعيد البلوشي بقصيدة أهداها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسَلَكَ سيف الريسي دروب ومفترقات عديدة والاتكال على الخالق كانت طريق يوسف الخلف وتضمنت قصيدة عدي الدهمشي الخصال الحميدة للإنسان مثل الوفاء والطيب والكرم.
وفي ختام الأمسية، كرّم العويس والقصير الشعراء المشاركين في الأمسية بتسليمهم شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الإبداعية.

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