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«في هذا الآن».. معرض برواق فن «نيويورك أبوظبي»

«في هذا الآن».. معرض برواق فن «نيويورك أبوظبي»
8 فبراير 2024 22:09

أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي معرضه لموسم الربيع «في هذا الآن» بتاريخ 22 فبراير. ويستمر المعرض حتى 9 يونيو، وتختبر فيه رئيسة القيمين الفنيين مايا أليسون أحد أطر العمل في مجال التقييم الفني: متى يكتمل أي عمل أو معرض فني؟
تتضمن قائمة الفنانين المشاركين موزة المطروشي ورنا بيغم وشفا غدّار وغوزدي إلكين وسول ليويت وكريستيانا دي ماركي ورامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان وهالة ريجايان. 
وفي ذات الوقت، يرحب الموقع الثاني التابع لرواق الفن «مساحة المشروع» بالجمهور في معرضه الثاني هذا العام، «لثلثة علنية»، في 15 فبراير. ويستمر هذا المعرض الفردي للفنانة وأستاذة الفنون المساعدة في الفنون الحية بجامعة نيويورك أبوظبي تشيناسا إيزوغا حتى 6 مارس، ويتضمن الفيلم الأدائي «المسار الضيق»، وهو العرض الثاني في سلسلة من ثلاثة مشاريع أداء، حيث يمكن اعتبار فعل التكلم بالألسنة بمثابة عرض احتفالي. وفي المعرض، تسعى الفنانة إلى استكشاف السؤال: «إلى أي مدى يتغير فهمنا للألسنة وفقاً لسياق الجماليات العامة؟».
ويسعى رواق الفن إلى استهداف مناطق وأفكار جديدة عبر استضافة معارض فريدة ومتعددة التخصصات لفنانين وقيّمين وباحثين عالميين مشهورين. أمّا صالته الإضافية المعروفة باسم «مساحة المشروع»، فتمثّل مختبراً لمعارض الفنانين والقيّمين الناشئين وللمجتمع الأكاديمي والإقليمي، بما في ذلك مهرجان مشاريع تخرّج الطلاب السنوي والمعارض التي ينظمها أساتذة الجامعة والمشاريع التجريبية وأعمال الفنانين الناشئين من حول المنطقة.

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