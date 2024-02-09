تكريم أفضل أمناء مكتبات المدارس خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب، هذا الأسبوع، عن أسماء الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2024 التي تنظمها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أُقيمت فعالياته من 31 يناير وحتى يوم 6 فبراير.

وتسعى الجائزة لتكريم الأفراد الذين أظهروا التزاماً استثنائياً في تعزيز عادة القراءة من أجل المتعة بين طلبتهم والمساهمة في رفع المعايير الأكاديمية ومعدلات محو الأمية في المدارس. وحضر حفل تكريم أمناء مكتبات المدارس كل من عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، وشموس ماجد بن فارس، ومريم الفلاحي، مستشارون بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي.وتقدم للمسابقة نحو 100 مرشح من مختلف إمارات الدولة، وتولت تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية لجنة من الحكام الذين زاروا أمناء المكتبات لإجراء التقييم النهائي، وتم اختيار الفائزين ضمن فئتي أمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الحكومية، وأمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الخاصة. وضمن كل فئة، تم منح أربع جوائز لكل فائز من أمناء مكتبات المدارس لهذا العام وتتضمن هذه الفئات، أفضل استخدام للموارد المتاحة، وأفضل مشاريع وأفكار مبتكرة لدعم الطلبة والهيئة التأسيسية وأفضل طريقة للتفاعل وإشراك الآخرين في مبادرات القراءة.

وقد تم تسليم الجوائز من قبل ممثلين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإيزابيل أبو الهول، مؤسِّسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر.

وقد فاز بالجائزة في هذه الدورة:

الفائزون من المدارس الحكومية:

∙الفائز بجائزة أمين المكتبة لعام 2024: آمنة سعيد الشحي

∙الأفضل في استخدام الموارد: شيماء الشحي وعفراء اليماحي

∙الأفضل في الابتكار: ياسر محمد عبدالمطلب

∙الأفضل في المشاركة المجتمعية: ابتسام المراشدة

الفائزون من المدارس الخاصة:

∙الفائز بجائزة أمين المكتبة لعام 2024: راجوناثان مانيري أوثايوث

∙الأفضل في استخدام الموارد: ترايسي أموري

∙الأفضل في الابتكار: مارلون ألمونتي

∙الأفضل في المشاركة المجتمعية: مارينا كينيوتو

ومن المبادرات المهمة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان، مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، التي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة «أر جي إس دبي للأطفال» لكتابة الرسائل الخطية، ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع»، وكأس «شيفرون» للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، وجائزة «الفطيم» للكلمة المصوّرة إضافة إلى الإعلان عن الكتّاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج «الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».

ويُقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات، والشريك المؤسس، هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وهي الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة بالإمارة.