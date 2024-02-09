أمسية سينمائية في مكتبة محمد بن راشد 16 فبراير

دبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها لتعزيز الحراك والمشهد الفني والثقافي في المجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، يوم الجمعة 16 فبراير بالمسرح الداخلي، أمسية سينمائية مميزة، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، وستعرض خمسة أفلام متنوعة تمثل ثقافات ورؤى مختلفة من حول العالم.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستعرض في مسرح المكتبة فيلم «زفّة» للمخرج أحمد سمير، الذي سيأخذ الجمهور في رحلة إلى عمق الثقافة المحلية من خلال أحداثه التي تدور حول يوم زفاف وانتشار إشاعات حول هروب العريس. وفيلم «سحابة داكنة» لكيفين جورج، الذي يقدم تجربة سينمائية معبّرة تدور حول مواضيع إنسانية عميقة، حيث يستعرض قصة شاب يتلقى مفاجأة غير سارة في عيد ميلاده الحادي والعشرين، ومواجهته للماضي السيئ.

كما تضم القائمة، فيلم «شظايا ثورة» للمخرج سهند سرحدي، الذي يستكشف الأحداث والتغييرات الاجتماعية الكبيرة، من خلال عرض رواية تعود لعام 1979. وفيلم «في الفناء الكبير داخل جيب صغير» للمخرج الياباني يوكي يوكا، الذي يجسد من خلال رسوم متحركة رؤية فنية فريدة، بالإضافة إلى فيلم «سارة» لعلاء أبوفراج، الذي يقدم قصة شخصية مؤثرة، لشابة تبلغ من العمر 20 عاماً تخفي سراً في شقتها يدفعها لمواجهة مخاوفها.

وفي ختام الأمسية، سيقدم المخرج السينمائي ومؤسس شركة «سينيوليو» نواف الجناحي، جلسة نقاشية، حيث سيسلط الضوء على الأفلام الخمسة المعروضة في الأمسية، والأفكار الرئيسية التي تجسدها، ودورها وتأثيرها في الساحة الفنية المحلية والعالمية.

وتعد هذه الأمسية، جزءاً من رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الوعي الثقافي والفني وتقديم تجارب غنية لجميع الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، كما تعد فرصة متفردة للاطلاع على أعمال فنية متنوعة تحمل في طياتها ثقافات عالمية مختلفة، مما يعزز التفاهم الثقافي ويوسع آفاق المعرفة أفراد المجتمع.

ومن المتوقع أن تستقطب الأمسية السينمائية، التي ستقام بين الساعة 7:30 - 9:00 مساءً، عدداً كبيراً من عشاق السينما والثقافة، الأمر الذي يعكس دور المكتبة كمركز ثقافي رائد يسعى لإثراء الحياة الثقافية والفكرية والإبداعية في المجتمع.