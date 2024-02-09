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«الشارقة للشعر النبطي».. قصائد تتغنى بحب الوطن

عبدالله العويس والشعراء المشاركون في صورة جماعية (من المصدر)
10 فبراير 2024 01:04

الشارقة (وام)

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شهد قصر الثقافة في الشارقة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي أمسية شعرية شارك فيها 6 شعراء هم علي الكعبي (الإمارات) وعلي عيضة الزهراني (السعودية) وأحمد بن علي السعدي (سلطنة عمان) ومتعب بن فهيد (قطر) وعيد العمارين (الأردن) ومحمد محمود أبو حسين (مصر).
حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي وجمهور كبير من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر النبطي. وتنوعت مواضيع القصائد الشعرية خلال الأمسية ما بين حب الوطن والوجدانيات والأحاسيس والمشاعر والشوق.. وفي ختامها كرّم عبدالله العويس الشعراء المشاركين تقديراً لجهودهم الإبداعية.

مهرجان الشارقة للشعر النبطي
الإمارات
الشارقة
الشعر النبطي
حب الوطن
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