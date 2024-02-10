6 شعراء في أمسية «الشارقة للشعر النبطي»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، شهد قصر الثقافة في الشارقة، فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة 6 شعراء، هم: جمعة غريب الدهماني «الإمارات»، وسلطان البطر الشمري «السعودية»، وسعيد الجحافي «سلطنة عُمان»، وشموخ المالكي «السعودية»، وحمد جابر جرحب «قطر»، وعبد الحميد العامري «اليمن»، فيما قام الإعلامي بدر الشمري بتقديم الأمسية.

حضر الأمسية عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وبطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد كبير من جمهور الشعر النبطي.

تميزت الأمسية بتفاعل جماهيري لافت مع الشعراء. وفي ختام الأمسية، كرّم عبد الله العويس الشعراء المشاركين في الأمسية، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.