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الأشجار المحلية في معرض فني بالمجمع الثقافي

الأشجار المحلية في معرض فني بالمجمع الثقافي
11 فبراير 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف التعريف بأهمية النباتات والأشجار المحلية، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة وصون الموارد، ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الفترة من 22 فبراير الحالي حتى 1 سبتمبر المقبل معرض «محلي: النباتات الأصلية في الإمارات العربية المتحدة»، وهو معرض فني جماعي يستعرض سمات النباتات المحلية في الدولة، ويستكشف الظروف المعيشية لكلِّ نبات في المشهد الطبيعي لدولة الإمارات، مع تناول الأجواء المحيطة بالنباتات، والتي تؤثِّر في نموِّها وتمنحها تنوُّعها الفريد من نواحي اللون والملمس والحجم.. فبدءاً من شجرة الغاف الشهيرة إلى النباتات الصحراوية المقاومة لقسوة الظروف، يحمل كلُّ عمل فني قصة تتمحور حول قدرة النباتات على التكيُّف والبقاء على قيد الحياة عبر مجموعة منسَّقة من التراكيب الفنية والعروض التعريفية، والمعرض من تقديم سمية السويدي بمساعدة من عائشة العسيري وهدى نبيل.

البيئة
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
المجمع الثقافي
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