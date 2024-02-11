مكتبة محمد بن راشد تحيي ذكرى محمد بن حاضر

دبي (الاتحاد)

تستضيف مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية تكريماً للشاعر الراحل محمد بن حاضر، أحد الرموز البارزة في الشعر العربي، يوم الخميس 15 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً، وذلك في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لإحياء الثقافة وتعزيز الإرث الأدبي وإثراء الحياة الثقافية وتشجيع التفاعل الفكري والأدبي بين أفراد المجتمع. ويشارك في الجلسة الشاعر العراقي موفق العاني، الذي يتمتع بصداقة وثيقة مع الشاعر الراحل، وقد كتب العديد من الأعمال التي تتناول حياته وشعره، والدكتور شهاب غانم، الناقد والشاعر المعروف بأبحاثه العميقة في الأدب العربي، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة، كما ستتضمن العديد من النقاشات والحوارات الأدبية المتفردة، وقراءات شعرية يقدمها الشاعر عتيق القبيسي، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية تعزف على آلة العود يقدمها الفنان طارق المنهالي.

وتسلط الجلسة الضوء على الأثر الكبير الذي تركه الشاعر محمد بن حاضر في الساحة الأدبية، من خلال استعراض أهم إنتاجاته وأعماله الشعرية، والبحث في كيفية تأثره وتأثيره في البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيها.