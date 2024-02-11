«عين الحدأة».. رواية تفسر علاقة الإنسان بماضيه

شعبان بلال (القاهرة)

«ما الذي بوسعنا أن نفعله حين يفوق الألم طاقتنا على التحمل؟ وكيف يتصرف الذي ارتكب خطأ في لحظة خاطفة أدّى إلى مقتل شخص عزيز على قلبه ولم يستطع مسامحة نفسه؟».. أسئلة يحاول الروائي السعودي صالح الحمد أن يجيب عنها في روايته «عين الحدأة» المرشحة ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2024.

الرواية تتناول علاقة الإنسان بماضيه، والفقد وكيف نتعامل مع شعورنا به، خاصة إذا ارتكبنا خطأ غير مقصود وتأنيب الضمير تجاهه.

وكشف صالح الحمد لـ «الاتحاد» عن أن الرواية لم تكن بشكلها الحالي في بداية كتابتها، بل تغيرت بشكل كامل أثناء مرحلة الكتابة.

وأوضح: «ظلت الرواية عاماً كاملاً في مرحلة التحرير إلى أن أصبحت جاهزة».

وعن أهمية الجوائز الأدبية للكاتب، يرى صالح أن الجوائز الكبيرة مثل البوكر تسلط الضوء على أعمال أدبية لم تحصل على حقها من الاهتمام.