«الذيد» تحتضن سادسة أمسيات «الشارقة للشعر النبطي»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ18، أقيمت في المركز الثقافي بمدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، أمسية شعرية شارك فيها ستة من الشعراء، هم: مانع الوشاحي، عبدالله عايض الحارثي وأسماء الكعبي من الإمارات، ومصعب الفطيسي من سلطنة عُمان، وضاري النمر من العراق، ومريم الإمام من موريتانيا.

وشهدت الأمسية التي قدمها الإعلامي محمد المخيني من سلطنة عُمان، حضور بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد كبير من شعراء وضيوف مهرجان الشارقة للشعر النبطي ومحبّي الشعر من كافة الجنسيات، وجماهير من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة والمهتمين بالشعر.

افتتح القراءات الشعرية الشاعر مانع الوشاحي بقصيدة عنوانها «سلطان الثقافة» أهداها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. كما قدم الوشاحي العديد من القصائد الوطنية، منها قصيدة بعنوان «سبع الإمارات»، وقصيدة غزلية بعنوان «يا قاطعين الوصل وين المراسيل» التي لاقت إعجاب الحضور. وألقى مصعب الفطيسي قصيدة بعنوان «العدل سلطان». كما قدم الفطيسي عدداً من القصائد الاجتماعية والغزلية، ومنها قصيدة «مسرى مخيف»، وقصيدة «على الذكر»، وقصيدة «ناي الكلام».

ثم كان الجمهور على موعد مع الشاعرة الموريتانية مريم الإمام، التي أبدعت في تقديم قصائد جميلة تفاعل معها الجمهور، مثل قصيدة مهداة لمنارة الثقافة إمارة الشارقة، ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. كما قدمت قصيدة وطنية بعنوان «عيال زايد»، وقصيدة غزلية بعنوان «نيران العشق»، وقصيدة «شجر الوئام»، وقصيدة «ليلة سمر».

أمّا الشاعر عبدالله عايض الحارثي، فقد تميّز بأدائه وطريقة تقديمه المشوقة للقصائد، وببساطة وسهولة لفظه وغزارة وعمق معناه، موازناً بين الروح والجسد في عدة أبيات، حيث قدم قصائد وجدانية وغزلية أثارت دهشة الجمهور. كما ألقى الحارثي مجموعة متنوعة من القصائد بفنّ الشلة. وفي ختام الأمسية كرم بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، الشعراء والشاعرات.

سلطان الأمجاد

أبدعت الشاعرة الإماراتية أسماء الكعبي من خلال مجموعة من القصائد الوطنية والوجدانية. وفي الختام قرأ الشاعر العراقي ضاري النمر قصيدة «سلطان الأمجاد»، وقصيدة وجدانية بعنوان «قل العناد»، وقصيدة بعنوان «عطفى»، وقصيدة بعنوان «تجاهل الحساد» والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.