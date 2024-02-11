الرويشد في أمسية خليجية بالمجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

من مسرح المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يطل سفير الموسيقى الخليجية الفنان عبدالله الرويشد على عشاق الطرب الأصيل، ويصطحبهم في جلسة فنية خليجية مميزة، مساء الرابع والعشرين من فبراير الحالي، ويستمتع الحضور خلال الأمسية بباقة منوعة من أشهر أغاني الرويشد وفي مقدمتها «وينك» و«صدقيني» و«اللي نساك» و«ما في أحد مرتاح»، ويعد المطرب والممثل الكويتي عبد الله الرويشد أحد أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، وتمتد مسيرته الفنية لأكثر من أربعة عقود.. وقدم منذ ظهور ألبومه الأول رحلتي عام 1983 عشرات الأعمال الناجحة.