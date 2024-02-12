الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اتحاد الكُتّاب يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي بالكويت

اتحاد الكُتّاب يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي بالكويت
13 فبراير 2024 02:27

الكويت (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات توقع مع دول عربية اتفاقيات حماية وتشجيع للاستثمار
الكويت تقدم خالص التعازي إلى الإمارات في شهداء الواجب

يشارك وفد من اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثالث الذي افتتح أمس وتنظمه رابطة الأدباء الكويتيين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الشقيقة.
وتترأس الوفد الكاتبة والروائية لولوة المنصوري، مسؤول النشر والتوزيع في الاتحاد، والشاعر والروائي علي الشعالي، والشاعر والروائي جمال مطر، حيث يشارك الوفد ضمن الأنشطة الثقافية في المنتدى، ويحل الشاعر الشعالي ضيفاً في مهرجان عبدالعزيز البابطين الشعري المصاحب للمنتدى.
ويتناول المنتدى عدداً من الفعاليات الأدبية والشعرية، حيث يضم اليوم الأول حفل الافتتاح، بالإضافة إلى الجلسة الأولى من «الرواية الخليجية خلال عقدين»، كما يتناول في يومه الأول مهرجان عبدالعزيز البابطين الشعري المصاحب، ويشارك فيه الشاعر علي الشعالي وعدد من الشعراء والأدباء الخليجيين. فيما يناقش المنتدى في يومه الثاني الجلسة الثانية من «الرواية الخليجية خلال عقدين»، بمشاركة الكاتب جمال مطر، وتشارك الكاتبة لولوة المنصوري في الجلسة الثالثة. ويختتم المنتدى الثقافي الخليجي الثالث أعماله بتكريم جميع الوفود الخليجية المشاركة.

اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات
المنتدى الثقافي الخليجي
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
الكويت
آخر الأخبار
«قمة الحكومات» تشهد إطلاق تقرير «خطوات الريادة في مجال الاستدامة»
علوم الدار
«قمة الحكومات» تشهد إطلاق تقرير «خطوات الريادة في مجال الاستدامة»
اليوم 15:31
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©