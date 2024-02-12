اتحاد الكُتّاب يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي بالكويت

الكويت (وام)

يشارك وفد من اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثالث الذي افتتح أمس وتنظمه رابطة الأدباء الكويتيين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الشقيقة.

وتترأس الوفد الكاتبة والروائية لولوة المنصوري، مسؤول النشر والتوزيع في الاتحاد، والشاعر والروائي علي الشعالي، والشاعر والروائي جمال مطر، حيث يشارك الوفد ضمن الأنشطة الثقافية في المنتدى، ويحل الشاعر الشعالي ضيفاً في مهرجان عبدالعزيز البابطين الشعري المصاحب للمنتدى.

ويتناول المنتدى عدداً من الفعاليات الأدبية والشعرية، حيث يضم اليوم الأول حفل الافتتاح، بالإضافة إلى الجلسة الأولى من «الرواية الخليجية خلال عقدين»، كما يتناول في يومه الأول مهرجان عبدالعزيز البابطين الشعري المصاحب، ويشارك فيه الشاعر علي الشعالي وعدد من الشعراء والأدباء الخليجيين. فيما يناقش المنتدى في يومه الثاني الجلسة الثانية من «الرواية الخليجية خلال عقدين»، بمشاركة الكاتب جمال مطر، وتشارك الكاتبة لولوة المنصوري في الجلسة الثالثة. ويختتم المنتدى الثقافي الخليجي الثالث أعماله بتكريم جميع الوفود الخليجية المشاركة.