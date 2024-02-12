مهرجان الشارقة للشعر النبطي يختتم أعماله بأمسية في كلباء

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، مساء أمس الأول، أمسية اختتام فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الثامنة عشرة، وذلك في المركز الثقافي بمدينة كلباء، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والشاعر بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية وشعراء وضيوف المهرجان.

وشارك في أمسية الاختتام التي أدارها الإعلامي طلال البحيري، من الكويت، كل من محمد سرور الشامسي وسلطان الرفيسا من الإمارات، وركاد الشمري من العراق، والشاعرة آلاء أحمرو من الأردن، وصلاح مطرف العنزي من الكويت، وعامر العايذي من السعودية، والشاعرة شهد الخزاعي من العراق.

واستهلت الأمسية بأهازيج وعروض ورقصات فنية شعبية إماراتية قدمتها فرقة «الشوين الحربية» بقيادة الشاعر علي الشوين.

قصائد وطنية

وافتتحت أمسية الختام بقراءة للشاعر محمد سرور الشامسي، عبر قصيدة بعنوان «سلطان الأدب»، بينما قدم الشاعر سلطان الرفيسا العديد من القصائد الوطنية والاجتماعية والعاطفية، وألقت الشاعرة الأردنية آلاء أحمرو، قصيدة في مدح صاحب السمو حاكم الشارقة بعنوان «سلطان القلوب» وقصائد اجتماعية ووجدانية أخرى.

بدوره، قدم الشاعر العراقي ركاد الشمري قصائد غزلية ووجدانية، فيما ألقى الشاعر الكويتي صلاح مطرف العنزي، أبيات مدح وترحيب بالشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، والحضور، إلى جانب تقديمه قصائد وجدانية وغزلية.

قصائد وجدانية

وقرأت الشاعرة العراقية شهد الخزاعي مجموعة من القصائد الوجدانية والوطنية والاجتماعية، تلاها الشاعر السعودي عامر العايذي الذي قدم أبياتاً في مدح صاحب السمو حاكم الشارقة، وقصيدة اجتماعية ووجدانية.

وفي ختام الأمسية، كرّم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، الشعراء والإعلاميين والمشاركين في إنجاح فعاليات المهرجان الذي استمر سبعة أيام، وتوزعت أمسياته على أكثر من مكان في إمارة الشارقة انطلاقاً من قصر الثقافة ومروراً بالذيد وكلباء.