«علاقات الشارقة» تبحث تعزيز مساهمة التراث الثقافي في التنمية الشاملة

الشارقة (الاتحاد)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فرص دعم رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للفعاليات الثقافية الدولية، ونموذجاً لرفع حجم مساهمة الفنون والتراث في مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وناقشت المنهجيات العالمية المتاحة لتنظيم جهود الاستثمار في الإرث المادي واللامادي للثقافة الإماراتية والعربية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الدائرة لأول مرة، جمعت خلاله ثلاث منظمات دولية متخصصة في التراث والفنون والتنمية المجتمعية، تعمل على أرض الإمارة، وهي المركز الإقليمي لحفظ التراث في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة»، المعني بتقديم الدعم لحماية التراث الإنساني المادي والمعنوي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ومنظمة برلمان الطفل العربي.

حضر الاجتماع الذي عقد في مكتب «إيكروم» بمعهد الشارقة للتراث، الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير الدائرة، والدكتور سالم بن محمد المالك، رئيس منظمة آيسسكو، وأيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وناصر عبدالكريم الدرمكي، نائب المدير الإقليمي لمكتب إيكروم بالشارقة، وممثلون عن قطاع العلاقات الدولية في دائرة العلاقات الحكومية.

بناء الحضارة

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية مراكز المنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي، ودورها في تعزيز مجالات الاستثمار في مقومات أي ثقافة وطنية أو قومية، لما تملكه من خبرة في إدارة وجمع وتوثيق التراث والفنون والآداب ومجمل العلوم الإنسانية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مركز «إيكروم - الشارقة» في تنظيم وتنسيق العمل بين مجمل منظمات التراث الثقافي، ودوره في تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والعلمية لها.

وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أن دائرة العلاقات الحكومية حريصة على توفير العوامل كافة التي تدعم استدامة التراث العربي الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لهذا التراث من دور كبير في دعم المشاريع الثقافية والوطنية التي تستند دوماً لمنجزات الشعوب وتاريخها وشراكتها في بناء الحضارة الإنسانية.

مركز إقليمي

وبحث الاجتماع الأسس والخطوط العريضة التي تنظم عمل المؤسسات الدولية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، على المستويين المحلي والإقليمي، بما يدعم رؤية الشارقة ومشروعها الثقافي الذي يستند إلى تاريخ المنطقة وتراثها المادي والمعنوي، كما شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً لأعمال «إيكروم» في المنطقة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون بين المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية في الإمارة، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف فيما بينها.

ويتزامن الاجتماع مع الاستعدادات لزيارة رسمية يقوم بها وفد من دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة إلى مقر المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «آيكروم» في روما، إيطاليا، بهدف تعزيز العلاقات والشراكات بين الجانبين، والتعرف على أحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال التراث الثقافي.

وسيتضمن برنامج الزيارة لقاءات عدة وجولات تتناول مختلف جوانب العمل الذي تقوم به المنظمة في مجال حماية وترميم وترويج التراث الثقافي في العالم، كما سيتم خلال الزيارة مناقشة سبل تطوير التعاون بين آيكروم ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من المبادرات والمشاريع التي تنفذها المنظمة في الدولة، وعلى رأسها إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة (آيكروم - الشارقة).