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التعليم والمعرفة

«إمداد» تكشف عن أول موسوعة للأطفال في الإمارات

«إمداد» تكشف عن أول موسوعة للأطفال في الإمارات
14 فبراير 2024 02:25

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، إطلاقَ أول موسوعةٍ للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعالية استضافتها في مقرها الرئيسي. ويمثل إصدار هذه الموسوعة علامة فارقة في الأدب التربوي في المنطقة.
وأقيم حفل الإطلاق بالتزامن مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، وحضره محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد، ومؤلفة الموسوعة فرانشيسكا أفليك، التي شاركت رؤيتها حول إنشاء هذا المورد الجديد المخصص للأطفال.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد: «نحن في إمداد فخورون بالتعاون مع دار ELF للنشر في هذا المشروع النبيل، والمساهمة في تعزيز المشهد الأدبي لشريحة الشباب». وقد صُمِّمَت الموسوعة الجديدة لتقدم للعقول الشابة رحلة آسرة عبر التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على جذورها الممتدة منذ مجتمعات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وحتى وصولها إلى العهد الحالي، الذي أصبحت فيه منارة للتقدم والابتكار.

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