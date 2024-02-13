ندوة عن الحياة الثقافية في الحضارة الأندلسية

أبوظبي (الاتحاد)

تقيم اللجنة المنظمة لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» ثانية الندوات الثقافية للمبادرة في أبوظبي يومي 20 و21 فبراير الجاري. وتناقش الندوة الحياة الأدبية والثقافية والعلمية في الحضارة الأندلسية، وتأثيرها على المشهد الفكري المعاصر. وتأتي هذه الندوة قي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الندوة الثقافية الأولى ضمن البرنامج الثقافي لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» التي أُقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد في سبتمبر الماضي، وسجلت حضوراً لافتاً لعددٍ كبير من العلماء والمختصين والمهتمين بالحضارة الأندلسية.

وتتضمن الندوة مجموعةً من الجلسات التي تبحث محاور متعددة، من ضمنها الأدب والفن والترجمة والنهضة التعليمية والأكاديمية خلال الحقبة الأندلسية. وتشهد الجلسات مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمؤرخين وممثلي المجتمع الأكاديمي من مؤسسات تعليمية وثقافية مرموقة، منها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة والجامعة الأردنية وجامعة تلمسان وجامعة بويرتوريكو وغيرها.

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة»: «تشكل الندوة منبراً لتعزيز التواصل الحضاري والتبادل الثقافي العربي الإسباني، ومنصةً للإضاءة على ملامح وتجليات النهضة الأدبية والعلمية في الأندلس وأثرها على العالم. كما تركز الندوة على العوامل التي أفضت إلى تميُّز الأندلس كحاضرةٍ للعلم والمعرفة، وحلقة وصلٍ حضاري بين الشرق والغرب، ومركز إشعاع فكري عالمي. وتنطوي الندوة الثقافية في العاصمة أبوظبي على رمزية خاصة، لاسيَّما أنها تسدل الستار عن فعاليات البرنامج الثقافي لمبادرة (الأندلس: تاريخ وحضارة)، التي أرست مفهوماً جديداً للبرامج والمشاريع الثقافية».

وتتناول الندوة في يومها الأول مواضيع تتمحور حول الأدب الأندلسي ومدى تأثيره في الأدب العربي، وكذلك ترجمة الأدب الأندلسي، بالإضافة إلى جلسات العلوم الأندلسية، مع التركيز بشكل خاص على المدارس والجامعات خلال العصر الأندلسي. وفي الجلسة الأولى ومحورها «الأدب الأندلسي» وتترأسها د. نورة الكربي - جامعة الشارقة، يتحدث متخصصون بارزون في هذا المجال العلمي.

وتتمحور ثاني جلسات اليوم حول «العلوم والمعارف الأندلسية» التي يترأسها د. أدريان ديمان، جامعة الإمارات، ويتحدث خلالها أيضاً باحثون وأكاديميون متخصصون.

وتشهد الندوة في يومها الثاني تنظيم جلسة «الموريسكيين والموروث الفني والأدبي» ويترأسها د. أحمد المنصوري من جامعة الإمارات، ويتحدث خلالها أكاديميون وباحثون متميزون.

يُذكر أنَّ مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» تهدف إلى تعميق المعرفة حول الحضارة الأندلسية من خلال فعالياتها الفنية والثقافية المتنوعة، والتعريف بإرث هذه الحضارة الفريدة وبصمتها المؤثرة في النهضة الفنية والفكرية والعلمية والمعمارية على الصعيدين الأوروبي والعالمي. كما تُعنى المبادرة بإبراز التقدم الحضاري للأندلس، ومكانتها الإنسانية كنموذجٍ للتعايش والتسامح والتقدُّم العلمي والثقافي والاجتماعي. وتسعى دولة الإمارات، من خلال هذه المبادرة إلى إبراز الروابط والقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات، والاحتفاء بالحضارة العربية في الأندلس باعتبارها حقبةً تاريخية مشرقة ومثالاً لتلاقي الثقافات.