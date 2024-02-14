مهرجان دبا الحصن السابع للمسرح الثنائي ينطلق غداً

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في السابعة من مساء غدٍ الجمعة، 16 فبراير، الدورة السابعة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، بمشاركة إماراتية وعربية يصاحبها عدد من الندوات والورشات التدريبية لملتقى الشارقة التاسع عشر للمسرح العربي المصاحب للمهرجان.

وأكدت عائشة الحوسني، المنسق العام للمهرجان، خلال مؤتمر صحفي، حرص إمارة الشارقة على تأمين كل الفرص والإمكانات اللازمة للتجارب المسرحية الإماراتية لكي توالي مسيرتها في درب الإبداع، من خلال المهرجان الذي يهدف إلى إثراء وتنشيط الساحة المسرحية سنوياً بمجموعة متجددة من الندوات وحضور الفنانين المحليين والعرب.

وقالت الحوسني إن المهرجان حقق عبر دوراته الماضية نجاحات وإنجازات متميزة، كمساحة للتعارف والتقاء الخبرات على نحو يعزز ترابطها وتمازجها ويحفزها على المزيد من آفاق التقدم والازدهار، ذاكرةً أنّ الدورة الحالية للمهرجان ستكون حافلة بخمسة عروض لكلٍّ من الإمارات والكويت ومصر وسوريا والمغرب، بمشاركة العديد من المخرجين والممثلين من أصحاب التجارب المهمة. كما سيشهد المهرجان انطلاق الدورة التاسعة عشرة لملتقى المسرح العربي، تحت عنوان «المسرح والمستقبل».

وقالت إنّ ثلاث ورشات تدريبية ستنظم في هذا الملتقى وتتناول قضايا التأليف والإخراج والتمثيل، لتضيف كلّ دورة جديدة للمهرجان قيمة إضافية لرصيده من المعارف والتجارب المسرحية، وتشكل خطوة إلى الأمام في مسيرته الناجحة والمزدهرة، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وعبرت الحوسني عن شكرها وتقديرها لكلّ المؤسسات والجهات المجتمعية والحكومية في مدينة دبا الحصن التي تشارك لإثراء الاحتفال المسرحي المتألق كلّ عام.

وحول العروض المشاركة، قالت علياء الزعابي، مساعد المنسق العام للمهرجان، إنّ حفل الافتتاح سيشهد العرض الإماراتي «بعض الأشياء» من تأليف فادي جرجس وإخراج محمد جمعة، ومن تقديم فرقة المسرح الحديث في الشارقة. كما تعرض مسرحية «ورقة طلبات» المصرية من تأليف مارشا نورمان وإخراج محمد عادل النجار ومن تقديم فرقة (1 + 1). وستعرض كذلك المسرحية الكويتية «أصل الحكاية» من تأليف وإخراج فيصل العبيد، ومن تقديم فرقة مسرح الخليج العربي، فيما تُعرض رابع أيام المهرجان المسرحية المغربية «معلقات» لفرقة «أكون»، من تأليف وإخراج محمد الحر، لتختتم العروض بالعرض السوري «لقاء» من تأليف آلان كناب وإخراج عروة العربي. وذكرت الزعابي عدداً من الندوات النقدية اليومية المصاحبة للعروض، والتي تقدم على مسرح مركز دبا الحصن الثقافي طيلة أيام المهرجان.

البرنامج الثقافي المصاحب للعروض

من جهتها، تحدثت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، عن البرنامج الثقافي المصاحب للعروض، لافتةً إلى حرص إدارة المسرح على إثراء الساحة بالعديد من الفعاليات التي تخلق فرصاً وفضاءات للفنان والجمهور، حيث سيشهد المهرجان تنظيم الدورة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، كملتقى فكري يقرأ مستجدات الساحة الفنية العربية عبر جملة من المحاور، من خلال استضافة نخبة من الفاعلين في المشهد المسرحي، لتفعيل حركة البحث والقراءة، لافتةً إلى عنوان الملتقى «المسرح والمستقبل» لهذه الدورة، بما يحمله من دور لـ«أبي الفنون» في تخيّل أو استكشاف أو تشكيل المستقبل، عبر ما يبتكره أو يقاربه من الروايات والرؤى والمواقف، وما يستثيره من الأسئلة والأفكار والاحتمالات والاستجابات، حيث ينطلق الملتقى في الخامسة مساء في المركز الثقافي بدبا الحصن يومي 17 و18 فبراير الجاري، بمشاركة كلّ من عبدالله راشد من الإمارات، وحمدي الحمايدي من تونس، ورضا عطية من مصر، ونور حريري من سوريا، ونجوى قندقجي من الأردن، ويوسف أمفزع وعبدالله مطيع من المغرب. كما أشارت المعيني إلى الورشات التدريبية التي تنطلق في 17 فبراير، وهي: «تنمية القدرات التعبيرية لدى الممثل» بإشراف الفنانة التونسية زهات ضيفلاوي، و«تقنيات الإخراج في المسرح المعاصر» بإشراف الفنانة المصرية منار زين، وورشة «فنيات الكتابة الدرامية» بإشراف الفنان المغربي هشام الغفولي.