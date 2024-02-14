أحلام لمسفر.. تستلهم شاعرية «الأزرق»

محمد نجيم (الرباط)

بتقنيات حديثة في الشكل التعبيري والرؤية الجمالية، تطل الفنانة التشكيلية المغربية العالمية أحلام لمسفر بمنجزها البصري من خلال أعمالها بمعرض في مدينة طنجة بعنوان «الأزرق».

وتعمل الفنانة أحلام لمسفر على استدعاء زرقة البحر في أعمالها التي يغلب عليها كبر الحجم وأحادية اللون ما يمنح المتلقي رؤية عميقة الدلالة تبعث على الراحة والسكينة والصفاء الذهني فتأخذ المتلقي للغوص في بحر من الزرقة واللذة الجمالية لأن أعمالها مشحونة بمفردات ومضامين جمالية تمتزج فيها الألوان وتنساب بمشاعر الفرح والرؤى الجمالية. وفي حفل افتتاح المعرض، قالت الفنانة أحلام لمسفر إنها متأثرة بزرقة البحر في المدينة التي رأت فيها النور، مضيفة أنها سعيدة بلقاء عشاق فنها بمدينة طنجة «المدينة الأسطورية» التي استقبلت العديد من الفنانين والمفكرين والمثقفين عبر تاريخها الممتد.

أما الشاعرة المغربية وداد بنموسى، فقد أشارت في كلمتها إلى أن اللون المفضل في أعمال أحلام لمسفر هو اللون الأزرق الذي يستحضر في الأذهان الأحلام والزمن، مؤكدة أن هذا اللون الذي يمكن أن يشير إلى البحر والسماء يعكس في الوقت ذاته وبشكل رئيس مفهوم الحرية.

أما الفنان والناقد الجمالي بنيونس عميروش، فوصف الأعمال المعروضة للفنانة أحلام بكونها تفصح عن مساحاتها الشاسعة كإلزامية بَدَهِيَّة. فلطالما ارتبطت أعمالها بالمقاسات الكبيرة التي تمنح فسحتها لاستيعاب الجسد بكامله، بحيث ينبع جوهر الفعل التشكيلي من الحيوية الكامنة في طاقة الجسد، بارتعاشه وسكناته، بإيقاعه الموزون عبر حركة اليد والذراع. فهناك باستمرار ذلك التماهي الواعي مع مفاهيم الحيِّز والفضاء والفضائية، بقدر كبير وفير من التوازن والدقة، والشعرية. وفي أعمال أحلام المسفر باعتبارها مشاهد طبيعية، على رغم كونها تجريدية صرفة، كما هي في أعمالها السابقة، تَتَجَمَّع التلوينات الأفقية في الأسفل لتَفْتَح ألقها على الأفق والمدى. ذلك أن ضربات الأسود والأحمر والأخضر والأزرق، مع فجوات الأبيض الرفيعة والبرّاقة، هي اختزال لجمال الطبيعة ورونقها، وما تُحْدِثُه من تفاعلات بصرية مع الفراغ الغائم في الأعلى. إذ يتماهى الأزرق مع أشكاله البسيطة التي تتمظهر كمسطحات، بينما هي غير ذلك بما تحتويه من عمق وظلال ومسافات وتدرجات ضوئية في غاية الدقة. وهكذا، تبرهن أحلام المسفر، مرة أخرى، على التقدم الحثيث في بحثها التشكيلي، وتجويد أسلوبها الموصوف بدرجات قصوى من الاختزال، والبساطة التي تكتنز حساسية فائقة في التركيب ومُعالجة اللون وتَنْقِيته.

أما الناقدة المغربية فوزية المكناسي، فقد قالت مُعبرة إن أحلام لمسفر من الفنانات المرموقات في مجال الفن التشكيلي بالمغرب، ومن الفنانات القليلات اللاتي أثبتن مكانتهن في الحقل التشكيلي العالمي. وتتميز بثقافتها الواسعة وخبرتها العالمية، وأعمالها تتمحور حول الرسم والنحت والتركيب وهي غالباً ما تشتغل على قماش أبيض، ثم تقوم بإعداد المادة عليه قبل إضافة اللون، فهي تحب المادة التي تطاوعها، وتتيح لها المزيد من الخيارات، وغالباً ما تكون لوحات أحلام أحادية اللون.