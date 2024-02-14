محمد الشرقي يلتقي مدير «السياحة والآثار» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على خطط الدائرة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في تنمية قطاع السياحة بالإمارة، وترميم المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف مناطقها. وأكّد سموه، دور الدائرة في تطوير قطاع السياحة في الإمارة، والنهوض بركائز النمو الاقتصادي فيها، منوّهاً باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة للمشاريع السياحية ومبادرات حفظ وترميم المواقع الأثرية، وتأكيد أهميتها التاريخية والاقتصادية التي تدعم الجهود الوطنية في الدولة، وتعزز تنافسية الدولة ومؤشراتها العالمية في قطاع السياحة.

ووجّه سموّه بضرورة مواصلة العمل والجهود التي تسهم في تطوير المشاريع السياحية المستدامة، ومواكبة متطلباتها، وتطبيق ممارسات تطويرية وجاذبة. وتقدّم سعيد السماحي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم ومتابعة سموه لعمل الدائرة ومشاريعها، وتوجيهات سموه التي تدفع العمل نحو مستويات أفضل في مجال السياحة والآثار بالإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.