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مجموعة «كلمات» تنظم ورش عمل وجلسات قرائية ومسابقات ثقافية

شعار مجموعة كلمات
15 فبراير 2024 21:51

الشارقة (الاتحاد)
تنظم مجموعة «كلمات»، الرائدة في مجال النشر، من 16 حتى 18 فبراير الجاري في «بيت الحكمة» بالشارقة، فعالية تتضمن باقة من ورش العمل التفاعلية والجلسات القرائية والمسابقات الثقافية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أهمية منهج التعلم من خلال الترفيه ودوره في تعزيز تجربة المتعلمين، إلى جانب ترسيخ التفاعل والتواصل فيما بينهم.
وفي تجربة للبحث عن الكنز الحقيقي، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير، تشجع مسابقة الألغاز Treasure Hunt اليافعين والبالغين على تحدي أنفسهم وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم في حياتهم.
ويشمل برنامج الفعالية مجموعة من الجلسات القرائية، يوم السبت 17 فبراير، التي تصحب الأطفال في رحلة إلى عالم القصص والحكايات، متيحة لهم فرصة التعمق في فنون السرديات الأدبية، وتعزيز مهارات الاستماع، وفي الوقت نفسه إثراء مخيلاتهم، وإلهامهم لتعزيز العلاقة التي تجمعهم بالكتب.
وفي إطار حرصها على تمكين المشاركين من اكتساب مهارات جديدة وتنمية مواهبهم، تتضمن الفعالية، يوم السبت الموافق 17 فبراير أيضاً باقة من ورش عمل تفاعلية تغطي عدداً من المواضيع المتنوعة التي تناسب اهتماماتهم وتلبي تطلعاتهم، ويقدمها نخبة من الخبراء في مجالات التربية والتعليم والقراءة والأدب والنشر.
وتوجه «مجموعة كلمات» الدعوة لجميع الأطفال واليافعين والبالغين للمشاركة في هذه الفعالية الاستثنائية التي تقدم للمشاركين تجربة تعليمية وترفيهية فريدة، يكتسبون فيها معارف ومهارات جديدة، وينمون مواهبهم، ويعززون مهارات التواصل مع نظرائهم في أجواء آمنة وممتعة وشيقة.

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