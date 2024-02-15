10 فنانين عالميين في «ديزاين جاليري رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

افتتح أمس في صالة «ديزاين جالري» في منطقة الرفاعة برأس الخيمة معرض «يروون قصصهم» بمشاركة 10 فنانين من مختلف دول العالم. وحضر افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 10 مارس المقبل سالم راشد المفتول وسلطان بن يعقوب الزعابي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي.

وقال المهندس طارق السلمان إن فكرة المعرض الرابع في مسيرة الصالة منذ افتتاحها في 3 يونيو الماضي، تنبع من اسمه، حيث يقدم الفنانون العشرة للجمهور قصصهم في مسيرة الفن التشكيلي عبر العقود وكيف بلغ عندهم الإبداع أعلى مستوياته.

وتقام خلال أيام المعرض مجموعة من الورش الفنية التشكيلية تشمل الرخام والصمغ والرسم والأشغال الحرفية والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجواهر والخط وتحريك الصور «مكس ميديا آرت» وغيرها.