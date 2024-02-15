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التعليم والمعرفة

«الجليلة لثقافة الطفل» يرعى المواهب في «البيت 341»

«الجليلة لثقافة الطفل» يرعى المواهب في «البيت 341»
16 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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مساحة إبداعية واسعة سيحظى بها زوار النسخة الثانية عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في حي الشندغة التاريخي، حيث سيكون الأطفال خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل على موعد مع باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل من خلال «البيت 341» بهدف تنمية قدراتهم في الفنون الأدائية والرسم والتصميم وغيرها، تجسيداً لالتزامات «دبي للثقافة» الرامية إلى اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة والاستثمار في الأجيال القادمة، وتحفيزهم على إطلاق العنان لخيالاتهم وتطوير مهاراتهم.
وسيقدم مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال المهرجان أكثر من 50 ورشة عمل فنية متنوعة، من بينها ورش «صناعة الخزف» التي ستتيح للصغار فرصة التعرف على روائع الصلصال وتشكيل الطين والتدرب على استخدام العجلة وكذلك الرسم على السيراميك، فيما تتولى مجموعة من خبراء المسرح تطوير مهارات الأطفال في فنون الأداء المسرحي وتدريبهم على تقنيات تصميم أقنعة وأزياء الشخصيات، وتعليمهم طرق صناعة الدمى والتعامل معها على المسرح، بينما يسعى مركز «اقرأ» عبر ورشة «المرح واللعب باللغة العربية» إلى تمكين الناشئة من اكتشاف جماليات اللغة العربية.
ويتعاون مركز الجليلة لثقافة الطفل مع مجموعة من الفنانين المحترفين، ومن بينهم الفنان عبدالله لطفي والفنانة أسماء بكر لتدريب الناشئة على تقنيات الرسم المختلفة وتصميم زخارف فنية متنوعة، فيما سيتمكن المشاركون من اكتشاف جماليات الموسيقى من خلال ورش مختلفة يشرف عليها مركز الفنون الموسيقية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الأطفال والزوار للمشاركة في إنجاز جدارية فنية تفاعلية تشرف عليها الفنانة نوال أرجوماند.
ومن جهة أخرى، يشكل «بيت الخزف» الذي يشرف عليه القيم الفني كمال الزعبي جزءاً رئيسياً من «بيت الجليلة»، ويعرض تشكيلة متنوعة من الأعمال التركيبية وإنتاجات استوديوهات الخزف التي تتخذ من منطقة القوز الإبداعية مقراً لها.. ويضم المعرض التشكيلي قطعاً خزفية ونحتية تحمل بصمات المخرجة والشاعرة نجوم الغانم والفنانة إيمان الهاشمي. وهنالك أيضاً ورش وفعاليات أخرى متنوعة.

مركز الجليلة لثقافة الطفل
دبي
مهرجان سكة للفنون والتصميم
الإمارات
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